Diumenge que ve 16 d’octubre, el circuit RunCáncer arriba a Burjassot perquè els seus carrers es convertisquen en una autèntica marea de color magenta marxant o corrent contra el càncer. El circuit solidari organitzat per l’Associació Espanyola contra el Càncer a València i, per a la seua celebració a Burjassot, compte com sempre amb la Junta Local contra el Càncer del municipi.

La marxa solidària i no competitiva tindrà un recorregut de 4 km i començarà a les 10 h des de la Plaça d’Emilio Castelar. Tant els dorsals solidaris com les samarretes tècniques oficials de l’edició de 2022 ja estan a la venda i les inscripcions per a l’esdeveniment solidari poden realitzar-se ACÍ. A més, les persones que ho desitgen també es poden aconseguir els dorsals i les samarretes en diferents establiments de Burjassot com són La Merceria i el Forn El dolçet. El preu del dorsal solidari és de 5 euros i el de la samarreta és de 6 euros. El pack complet de samarreta i dorsal té un preu de 10 euros.

Tota la recaptació de la Marxa RunCáncer de Burjassot que se celebrarà amb la col·laboració de l’Ajuntament de Burjassot, des de la regidoria d’Esports que dirigeix Juan Gabriel Sánchez, anirà destinada íntegrament a projectes d’investigació perquè la ciència continue guanyant-li terreny a la malaltia.