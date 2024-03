“Interior Berlanga”: Una Inmersió en l’Univers del Geni del Cinema

“La nova exposició “Interior Berlanga” oferix als visitants un viatge fascinant a través de la vida i l’obra del prestigiós cineasta valencià.

Amb una proposta única, l’exposició no només explora les seues pel·lícules i la seua projecció internacional, sinó també aprofundix en els temors personals que van influir en la seua producció a través de dades extretes de més de 20000 documents personals.

L’exposició examina de prop els obstacles que va enfrontar a causa de la censura i com va utilitzar la sàtira i el costumisme per expressar les seves opinions de manera subtil però contundent.

El visitant ho anira descobrint tot a través d’un recorregut meticulosament dissenyat, passant per ambients totalment diferenciats, que van des d’una classe dels anys 30 fins a un xicotet cinema, entre altres sorpreses.

Els visitants podran descobrir com Berlanga va abordar temes clau de la societat espanyola, des de les tensions polítiques fins als aspectes més quotidians.

El context històric va ser clau en ell mateix i en la seva obra, pero com resalta el co-comisari de l’exposició, el propi Berlanga s’acava convertint en història d’Espanya i les seves pel lícules en un reflex de la nostra realitat.

Aquesta expocisió constitueix una oportunitat única per als amants del cinema i la cultura, per comprendre millor la vida i l’obra d’un dels cineastes més influents de la història espanyola, o per què no, també es una gran oportunitat per als més joves de coneixer-lo de cero.

La exposición que s’acaba d’inagurar amb un concert Pablo García-Berlanga, propi nebot net de Berlanga, estarà oberta al públic fins al 9 de juny, no te la perdes!