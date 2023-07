Invasió de superherois i cinema espanyol en ‘Cinema a la plaça’ a Torrent

Durant el mes d’agost, els veïns i veïnes de la ciutat podran gaudir gratuïtament d’un variat cicle de projeccions en la plaça de la Llibertat, la plaça Pintor Miró, la plaça de l’Església i l’espai de l’Antic Mercat del Vedat

Les pel·lícules es projectaran els divendres i dissabtes del 4 al 26 d’agost a partir de les 22:30h

Com cada any, el millor cinema per a tots els públics amenitzarà les nits dels caps de setmana d’agost a Torrent de la mà de ‘Cinema a la plaça’, que oferirà, del 4 al 26 d’agost, un variat cicle de projeccions a l’aire lliure en la plaça de la Llibertat, la plaça Pintor Miró, la plaça de l’Església i l’espai de l’Antic Mercat del Vedat.

Així, tots els divendres i dissabtes a partir de les 22:30h, la ciutadania podrà gaudir gratuïtament d’una selecció d’eixelebrades comèdies, intrèpids superherois, divertides pel·lícules per als més xicotets o clàssics que van marcar la història del cinema, dividint-se de la manera següent:

Plaza de la Llibertat



Divendres 4 d’agost – Encant

Divendres 11 d’agost – La família Adams 2: la gran escapada

Divendres 18 d’agost – Lightyear

Divendres 25 d’agost – Sonic 2: la pel·lícula

Plaza del Pintor Va mirar



Dissabte 5 d’agost – Thor: Love and Thunder

Dissabte 12 d’agost – The Batman

Sábado 19 d’agost – Spiderman: no way home

Dissabte 26 d’agost – Doctor Strange: en el multivers de la bogeria

Plaza de l’Església



Dissabte 5 d’agost – Descarrilats

Dissabte 12 d’agost – M’ho passaré bé

Dissabte 19 d’agost – Hollyblood

Dissabte 26 d’agost – Tadeo Jones 3: la taula maragda

El Vedat (C/Font de Sant Lluís,2)

Dissabte 5 d’agost – Bullet train