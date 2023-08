Inversió a Alaquàs: Inici de les Obres per a la Construcció de Dos Frontons al Poliesportiu del Terç

Nova Inversió per a la Promoció de l’Esport: Frontenis i Pilota Valenciana al Cor d’Alaquàs

Instal·lacions Modernes amb Enllumenat de Baix Consum i Preparació per a Competències Oficials

L’Ajuntament d’Alaquàs ha donat llum verda a una important iniciativa esportiva amb l’anunci d’una inversió de 285.269,72 euros en la construcció de dos frontons al Poliesportiu del Terç. Les obres, que començaran el proper mes d’octubre, es duran a terme concretament darrere del camp de futbol principal i pròxim a les pistes d’atletisme.

L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és el de complir amb el compromís del consistori de retornar a Alaquàs unes instal·lacions per a la pràctica de frontenis. Aquestes havien estat retirades per motius urbanístics fa alguns anys, i ara tornaran a formar part de l’oferta esportiva de la localitat.

Característiques de les noves pistes:

Enllumenat de Baix Consum: Les pistes estaran equipades amb tecnologia d’enllumenat de baix consum, contribuint activament a l’optimització en eficiència energètica.

Homologació per a Competències Oficials: Aquestes instal·lacions seran construïdes segons els estàndards oficials, permetent la seua utilització en competències i entrenaments professionals.

Preparades per a Pilota Valenciana: Les pistes estaran específicament dissenyades per a jugar a Pilota Valenciana, fomentant així la pràctica d’aquest esport autòcton i culturalment significatiu.

Amb aquesta inversió, l’Ajuntament d’Alaquàs fa una aposta decidida per l’esport i la cultura locals, reafirmant el seu compromís amb els ciutadans i les tradicions de la comunitat. A més a més, les noves instal·lacions prometen ser un punt de trobada per als entusiastes de l’esport i un lloc on les futures generacions podran apendre i gaudir dels esports autòctons valencians.

La reactivació d’aquest espai com a lloc per a la pràctica esportiva i la seua integració amb la naturalesa de l’entorn representen un pas important en la promoció de l’estil de vida saludable i en la preservació de la identitat cultural d’Alaquàs.

Amb les obres a punt de començar, la comunitat esportiva i els residentsd’Alaquàs esperen amb entusiasme aquesta nova addició que, sense dubte,enriquirà l’oferta esportiva i cultural de la ciutat. La finalitzaciód’aquest projecte suposarà un gran avenç en l’accessibilitat i diversitatde les oportunitats esportives en aquesta vibrante localitat valenciana.