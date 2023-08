Inversió de 300.000 Euros per a la Millora i Manteniment de 11 Escoles Municipals a València

Visita de l’Alcaldessa en Funcions als Treballs del CEIP Monteolivet

Detalls de les Actuacions en Curs: Des de l’Enderrocatge de Murs fins a la Rehabilitació de Façanes

L’alcaldessa en funcions i regidora de Patrimoni, Recursos Humans i Tècnics de València, Julia Climent, ha visitat les obres del CEIP Monteolivet, explicant que s’aprofita el període estival per realitzar obres de manteniment en les escoles municipals. Les actuacions, que engloben un total de 11 escoles diferents, tenen un cost de prop de 300.000€.

Entre les obres més destacades, en el CEIP Monteolivete s’ha enderrocat un mur que estava a punt de caure a causa de les arrels d’uns arbres, una acció necessària per evitar possibles accidents.

A més a més, altres actuacions importants inclouen la rehabilitació de la façana del col·legi San Juan de Ribera, i en el col·legi Luís Guarner.

L’alcaldessa ha manifestat la seua satisfacció amb els treballs en curs, subratllant la importància d’una inversió contínua en l’educació pública, per tal de mantenir les instal·lacions en les millors condicions possibles.

Aquestes obres són part d’un esforç més gran per part de l’administració local, treballant per garantir que les escoles municipals estiguen en les millors condicions possibles per rebre als alumnes en el pròxim curs escolar. L’inversió reflecteix un compromís fort envers l’educació de qualitat, donant suport no solament als estudiants sinó també als docents i al personal de les escoles.

Amb aquestes actuacions, l’Ajuntament de València reafirma el seu compromís amb l’educació pública, invertint en la seguretat i el benestar dels seus joves ciutadans. La inversió en infraestructura educativa representa una inversió en el futur de la ciutat, assegurant que les noves generacions tinguin accés a instal·lacions adequades i segures per a la seua educació.