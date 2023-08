Inversió de 570 mil euros de l’Ajuntament de Paterna per a millorar l’asfaltat del Parc Tecnològic

Millorant l’infraestructura dels principals carrers i avingudes dels centres empresarials

Un projecte de modernització amb vista a potenciar el lideratge econòmic de l’àrea

L’Ajuntament de Paterna ha invertit 570 mil euros a millorar l’asfaltat del Parc Tecnològic. L’actuació s’ha centrat en la millora del paviment dels principals carrers i avingudes de la zona empresarial i en la millora dels senyals horizontals i verticals.

El projecte està cofinançat per l’Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial i s’inclou en un pla d’intervenció en les altres cinc àrees industrials del municipi que arriba als 2,2 milions d’euros. L’objectiu és modernitzar i millorar les àrees empresarials per potenciar el seu lideratge econòmic.

Aquesta inversió forma part d’un esforç continu per consolidar la sostenibilitat i mobilitat d’un dels enclavaments estratègics i empresarials de Paterna. Amb aquesta millora, es busca augmentar la qualitat i la seguretat de les infraestructures, promoure l’eficiència energètica i contribuir a la creació d’una economia local sostenible.

A més, aquesta inversió s’emmarca en un pla més gran de modernització de l’àrea, amb l’esperança de potenciar el seu lideratge econòmic i la seva capacitat per atraure nous negocis i empreses d’alt rendiment. Aquestes millores no només beneficien a les empreses ja establertes al parc, sinó que també poden actuar com a catalitzadors per atraure a més empreses a la zona.

El Parc Tecnològic de Paterna, una de les àrees més importants de la Comunitat Valenciana, ha estat sempre al capdavant de la innovació i l’emprenedoria. Amb aquestes inversions, l’Ajuntament de Paterna reafirma el seu compromís amb el creixement i la prosperitat de la zona, oferint a les empreses una infraestructura robusta i sostenible per a la seva expansió i èxit futur.

La planificació i execució d’aquest projecte s’ha dut a terme en estreta col·laboració amb el sector empresarial i els principals actors locals, garantint així que les millores responguin a les necessitats reals del sector i contribueixin a un futur més pròsper per a tota la comunitat de Paterna.