La directora general de Formació i Ocupació, Rocío Briones ha presidit, juntament amb Toni González, l’acte de presentació dels quatre programes de formació mixta d’un any de duració, concedits per Labora



Un total de 40 veïns i veïnes d’Almussafes en situació de desocupació participen en els tallers, inaugurats el passat 30 de desembre

L’èxit en la concessió d’un nombre tan elevat de talleres és fruit de l’esforç realitzat per l’ADL d’Almussafes durant els últims anys per a aconseguir l’homologació del major nombre d’aules a la localitat

Un total de 40 almussafenys es van incorporar, el passat dia 30 de desembre, als quatre nous tallers d’ocupació. Que l’executiu d’Almussafes ha posat en funcionament. Per a la formació en la gestió administrativa i a l’entorn d’obra i jardineria dels seus participants. Després de l’acceptació dels quatre projectes per part del Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Labora), responsable així mateix de la selecció de l’alumnat.

Ahir, tot l’alumnat, juntament amb el personal tècnic al capdavant dels programes. Es donaren cita a la sala de conferències del Centre Cultural en l’acte de recepció oficial. Presidit per Rocío Briones, directora general d’Ocupació i Formació de Labora – Servei Valencià d’Ocupació i Formació, i l’alcalde d’Almussafes, Toni González. Els quatre tallers de formació teoricopràctica requereixen d’una inversió d’1.067.417 euros. Per al seu funcionament, dels quals 1.005.417,8 els aporta la Generalitat Valenciana i la resta, 62.000 euros, són finançats amb fons propis de l’Ajuntament.



Quatre programes d’ocupació mixtos



“Aquesta ambiciosa iniciativa que acaba de veure la llum posa de manifest, una vegada més, la nostra gran aposta per la creació d’ocupació en la nostra localitat. A través de tallers, programes i cursos. Els quals aporten les eines formatives necessàries perquè la nostra ciutadania en situació de desocupació opte amb majors possibilitats d’èxit a un lloc de treball”. Comentà el president de l’executiu, qui ha agraït el compromís de la directora general d’Ocupació i Formació amb el municipi d’Almussafes.



De fet, durant la presentació pública dels quatre programes d’ocupació mixtos, la directora general d’ocupació i formació de Labora ha posat de manifest l’estreta col·laboració que el Servei Valencià d’Ocupació i Formació ha mantingut amb l’executiu d’Almussafes des de l’any 2015. Avalada per la forta inversió quant a subvencions que han arribat a Almussafes en els últims huit anys per a polítiques actives d’ocupació. “Necessitem l’ocupació com a mitjà de supervivència i projecte de vida digne. I la nostra estratègia política està configurada a la cura i la millora de l’ocupabilitat de les persones. Amb una aposta fonamental per la seua formació de manera transversal a fi d’oferir-los majors oportunitats en el mercat laboral”, ha destacat Rocío Briones.

El Centre Municipal de Formació de Persones Adultes serà la seu per a la realització de la formació teòrica dels quatre tallers



El Centre Municipal de Formació de Persones Adultes, com a aula homologada. És la seu per a la realització de la formació teòrica dels quatre tallers, un aprenentatge que es complementarà amb les pràctiques que l’alumnat desenvoluparà en els diferents departaments municipals i en espais públics, una excel·lent oportunitat de descobrir com funciona l’administració local i de participar en les tasques que es realitzen per a millorar la vida de la ciutadania i la imatge urbana.

Inversió total d’1.067.417 euros dels quatre programes

Transcorregut l’any de duració dels quatre programes, el desenvolupament dels quals implica una inversió total d’1.067.417 euros, quantitat que cofinancen Labora (1.005.417,8 euros) i el propi Ajuntament (62.000 euros), l’alumnat participant que haja superat el curs al qual està assignat aconseguirà el seu corresponent certificat de professionalitat.



Durant la seua intervenció enfront dels 40 alumnes, els deu professionals seleccionats com a equip docent dels tallers d’ocupació ‘Millorem el nostre entorn’ d’obra i jardineria, el taller d’ús de ‘Suport Administratiu’ i l’administratiu específic per a dones i les responsables de l’Agència de Desenvolupament Local, Toni González ha incidit en la rellevància del pla estratègic d’ocupació que es desenvolupa a Almussafes per a donar oportunitats laborals als veïns i veïnes en situació de desocupació, malgrat la baixa taxa d’atur, destacant les ajudes a la contractació que el consistori municipal destina a les empreses. Fins a un màxim de 4.000 euros per veí o veïna contractat.