L’Ajuntament de València va anunciar, els darrers dies, la posada en marxa de tots els recursos de la operació fred 2022-2023. Tal com va explicat la regidora de Serveis Socials, Isabel Lozano, amb la qual es pretén seguir oferint, xifres rècord de places i recursos públics.

El consistori inverteix més de dos milions d’euros cada any en posar a disposició de les persones que ho necessitin totes les mesures per donar suport a les persones sense sostre durant l’època de fred.

La Regidora, Isabel Lozano ha fet balanç de la operació fred. Després de mes i mig de la seua posada en marxa, coincidint amb estos dies en els quals està registrant-se un temporal de vent i baixada de temperatures, a més de l’actuació d’integració cap a les persones que ho necessiten

El dispositiu es va activar, com és habitual cada any, el passat 1 de desembre. Estarà operatiu fins el proper 1 de març, en funció de les necessitats, tant per alerta climatològica com per altres circumstàncies d´emergència social.