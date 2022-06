Les Jornades d’Animació a la Lectura, Escriptura i Observació es desenvoluparan a la Biblioteca Valenciana del 12 al 15 de juliol

Les VIII Jornades d’Animació a la Lectura, l’Escriptura i l’Observació (JALEO), organitzades pel El Sitio de las Palabras i la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana i amb el patrocini de la Regidoria d’Educació, reuniran a València del 12 al 15 de juliol una vintena d’especialistes en l’univers infantil i juvenil per reflexionar sobre els reptes de la lectura al món educatiu, social i familiar. La regidora d’Educació i Acció Cultural, Maite Ibáñez, afirma que “estem encantats de recolzar i col·laborar en estes importants jornades, que s’han consolidat com una cita ineludible per a les persones professionals de la mediació lectora que volen continuar formant-se, generar vincles i reflexionar sobre els llibres i la lectura”.

Per a la regidora, “després de huit edicions, JALEO s’ha convertit en un espai de pensament i reflexió referent en l’àmbit de la lectura, la cultura i l’art en la infància i la joventut”.

Per la seua banda, la directora general de Cultura i Patrimoni de la Generalitat, Carmen Amoraga, assenyala que les persones professionals han d’estar en continu procés de formació perquè “es comparteixen tendències i experiències que cada persona ajustarà després al seu entorn i àmbit de treball. Un punt de trobada, de persones i idees, consolidat i de referència, que un any més rep el suport de la Generalitat”.

Més de 200 persones procedents d’Espanya, Europa i Amèrica Llatina s’han preinscrit en estes jornades que es celebren amb la col·laboració de la Biblioteca Valenciana, el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana, CEFIRE de Plurilingüisme i la llibreria LEOLO.

Lectura compromesa

En quin moment es troba la literatura infantil i juvenil actual? Com cultivar una biblioteca a l’escola rural? Quins recursos i estratègies són necessàries per a llegir i compartir la lectura? Quins materials podem emprar per acostar la filosofia als joves d’una manera didàctica? Estes són algunes de les qüestions que abordaran les jornades a través de les diferents conferències i tallers programats, unes temàtiques en les quals aprofundiran personalitats com la dramaturga Itziar Pascual o la companyia Ultramarinos de Lucas, totes dos reconegudes amb el Premi Nacional d’Arts Escèniques per a la Infància i Joventut, o els escriptors Eliacer Cansino i Antonio García Teijeiro, guardonats amb el Premi Nacional de Literatura Infantil i Juvenil. La il·lustradora Ana G. Lartitegui, Premi Euskadi Il·lustració; l’escriptor Daniel Gamper, Premi Anagrama d’Assaig; o l’escriptora i coordinadora del Pla de Lectura de la Ciutat de Buenos Aires, Carola Martínez Arroyo, entre molts d’altres, compartiran els seus coneixements, inquietuds i experiències d’una manera acadèmica i lúdica.

A més dels tallers d’il·lustració, poesia, escriptura i literatura juvenil, JALEO presenta la seua Jam Poètica Infantil, un recital col·laboratiu de poesia per a xiquets, en què es convida als menuts de la casa a pujar a l’escenari a recitar el seu poema preferit, ja siga propi, de qualsevol poeta i en qualsevol llengua.