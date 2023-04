La llista, amb majoria de dones, inclou l’actual diputada de Mobilitat Sostenible, Dolors Gimeno, i tanca la candidatura el cantautor catarrogí Miquel Gil

La llista de Compromís per Catarroja per a les pròximes eleccions municipals, que fou aprovada recentment per l’assemblea del col·lectiu, presenta un equip amb experiència contrastada per a aprofundir en la transformació que Catarroja està experimentant des que Compromís està al govern. Una candidatura que tanca, en el lloc d’honor de la llista, el cantautor catarrogí Miquel Gil.

L’alcalde Jesús Monzó i candidat a la reelecció ha explicat que “presentem una candidatura amb l’experiència i confiança per avançar en la transformació i l’adaptació del nostre poble als nous reptes, des dels eixos de la proximitat i la bona gestió per millorar la qualitat de vida de la ciutadania”.

Presentem una candidatura amb l’experiència i confiança

Núria Blanch, actual regidora de Ciutat Educadora; Martí Raga amb Urbanisme, i la diputada de Mobilitat Sostenible i regidora de Cultura, Dolors Gimeno, són els primers a la llista acompanyats pels també regidors José Antonio Cuberos i Xavier Bellot, i que incorpora a la regidora d’Agricultura i Medi Ambient en la legislatura 2015-2019, Empar Chulià.

La candidatura té majoria de dones, amb representativitat per barris, i amb perfils professionals preparats per a governar, amb membres d’entitats musicals, festives (falles i moros i cristians, educatives, tradicionals,com vela llatina i danses, animalistes, socials, culturals i ecologistes.

La candidatura és “una gran aposta amb persones compromeses amb el poble, que escolta, treballa i gestiona, i que es plasmarà les propostes i necessitats dels veïns i veïnes en el programa electoral al voltant del territori, una economia municipal sanejada per ser el motor de l’ocupació al poble, la construcció de noves infraestructures sanitàries, educatives culturals i lúdiques i l’adaptació mediambiental amb propostes realistes i il·lusionats des de les polítiques valentes de Compromís” ha ressaltat Jesús Monzó.

Llista completa

1. Jesús Monzó Cubillos

2. Núria Blanch i Esteban

3. Martí Raga Vàzquez

4. Dolors Gimeno Valero

5. José Antonio Cuberos Narváez

6. Xavier Bellot Tarazona

7. Empar Chulià Ferrandis

8. Raquel Taberner Alapont

9. Noèlia Hernàndez i Fito

10. Antoni Hernàndez i Beltran

11. Elvira Selma Espí

12. Imma Ortells Hervàs

13. Manuel Ortega Luján

14. Mariló Gradolí Sandemetrio

15. David Salvador Salvador

16. Imma Gimeno Guillem

17. Iris Pastor Gimeno

18. Àlex Iborra Albert

19. Pilar Martín Pla

20. Vicent Moreno i Baixauli

21. Miquel Gil i Alfonso

S1. Alícia Juan Martí

S2. David Verdejo Valenzuela

S3. Yolanda Morales Millán

S4. Xesco Guillem Crespo