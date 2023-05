Jesús Ros està on toca! I hui tocava eixir al carrer per a recordar als torrentinos i torrentinas que vol continuar sent l’alcalde de la ciutat per a continuar construint al seu costat el Torrent del futur, “una ciutat integradora, amable i acollidora on val la pena viure”.

A les 0 hores del divendres 12 de maig s’ha iniciat el període de campanya electoral de cara als comicis locals del pròxim 28 de maig, on els veïns i veïnes de Torrent tenen una cita amb les urnes per a decidir el futur de la ciutat per als pròxims quatre anys.



L’alcalde Jesús Ros ha volgut agrair el paper fonamental de la militància i les persones que no s’han volgut perdre la tradicional pegada de cartells en la matinada del dijous al divendres, i que li acompanyaran visitant les places de la ciutat durant els pròxims dies en la campanya amb la qual el candidat socialista pretén revalidar el càrrec d’Alcalde i poder així continuar treballant per a Torrent.

“No hi ha ni hi haurà major honor que servir al poble que em va veure nàixer i m’ha vist créixer, que me l’ha donat tot i per al qual vull continuar treballant els pròxims quatre anys com a alcalde si així ho volen els nostres veïns i veïnes”, ha assenyalat l’alcalde Jesús Ros, que ha volgut recordar que “presentem un programa per a governar, per a continuar mirant a la gent a la cara, per a escoltar-los, per a saber què volen i per a resoldre els seus problemes. Som l’únic equip cohesionat, som de fiar, tenim un projecte integrador on tots tenen cabuda i l’únic que garanteix l’estabilitat i unitat necessàries per a gestionar i continuar fent de Torrent la ciutat que mereixem”.