La renovació de parcs infantils amb la incorporació de fonts o el reforç del servei de neteja i de recollida de mobles. Són alguns dels punts clau del projecte de l’alcalde per al barri i per a Torrent

Jesús Ros va reunir ahir els veïns i veïnes del Alter. Per a explicar-los en primera persona el projecte. Que té per al seu barri per a la pròxima legislatura i per a totes les places i barris de Torrent.

El barri del Alter ha sigut un dels barris que al llarg dels últims quatre anys han vist millores substancials als seus carrers. Tant en la renovació de vials com la creació de nous serveis com el punt de trobada familiar o la posada en marxa d’un innovador servei de recollida de mobles.

En ple procés d’urbanització de gran part dels seus carrers, l’alcalde Jesús Ros va anunciar la urbanització total del barri per a la pròxima legislatura. Inclosa la renovació de parcs infantils i la incorporació de fonts, a més del reforç dels serveis de recollida de mobles i de neteja.

“Volem una ciutat per a les persones on les persones siguen el primer. Espais amables, sense barreres i assegurances. I, si aconseguisc renovar la confiança dels torrentinos i torrentinas. Aquesta serà la meua prioritat”, va explicar l’alcalde Jesús Ros. Qui a més es va comprometre a la creació de 900 noves places d’aparcaments perimetrals que donaran servei a les zones més congestionades de la ciutat.

Aquesta vesprada el candidat socialista té una nova cita amb els veïns i veïnes de Torrent en la Plaça Sant Just, a partir de les 19 hores.