L’alcalde en funcions considera que ha conduït la corporació municipal “pels camins de l’amabilitat”

En l’últim ple de la legislatura, l’alcalde en funcions, Joan Ribó, ha agraït este dimecres als regidors i regidores del Ple de l’Ajuntament de València “tots els anys que hem passat junts”. A més desitja el millor per als qui no continuaran dissabte que ve després de la constitució de la nova corporació municipal. Ribó ha destacat que “hem intentat conduir pels camins de l’amabilitat”.

L’Hemicicle municipal ha acollit este dimecres, 14 de juny, l’últim ple de l’Ajuntament de València de la legislatura 2019-2023. Amb un únic punt en l’ordre del dia: l’aprovació de les actes de les sessions ordinària i extraordinària dels dies 27 d’abril i 2 de maig de 2023, respectivament. Lògicament, el tràmit s’ha dut a terme d’una manera ràpida i per unanimitat.

L’alcalde en funcions, Joan Ribó, ha aprofitat l’ocasió per a agrair a tots els regidors i regidores del Ple “els anys que hem passat junts”. També ha desitjat “el millor en la seua vida” als qui no continuen en la corporació. Després de les recents eleccions municipals del 28 de maig.

Després de la conclusió del ple, Ribó s’ha dirigit a la premsa per a declarar que “ha estat una legislatura que hem intentat conduir pels camins de l’amabilitat. No ha fet falta avisar seriosament a ningú. Crec que les coses han funcionat de manera raonable”. Respecte al traspàs de poders, l’alcalde en funcions ha detallat que s’està duent a terme “d’una manera cordial i el més amable possible. Tal com s’ha de fer en un sistema democràtic com el nostre”.