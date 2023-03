Joan Ribó signa el conveni missió climática Valencia 2030

La Universitat Politècnica de València ha reforçat els seus compromisos amb la neutralitat climàtica a través de la signatura d’un conveni amb el Ajuntament de València. Aquest acord està orientat a establir una col·laboració estratègica entre la universitat i la ciutat per a incorporar el vector ciència. Investigació i innovació com un element clau en el procés de transformació de la ciutat cap a la neutralitat climàtica.

Joan Ribó, l’Alcalde de València, ha posat en valor l’important paper de les universitats públiques de la ciutat. I la necessitat de buscar sinergies entre les institucions. Així mateix, Ribó assegura que aquest és un repte extraordinàriament complexe i que és necessari un pacte de ciutat. Que incloga a tota la ciutadania, i fer que en les ciutats les persones visquen millor.

Joan Ribó signava sengles convenis amb la Universitat de València (UV) i amb la Universitat Politècnica de València (UPV). A fi d’incorporar-les al procés per a aconseguir la neutralitat climàtica en 2030. L’objectiu d’aquest és “establir les bases d’una col·laboració estratègica i a llarg termini entre les universitats i la ciutat per a incorporar el vector de la ciència. La investigació i la innovació com a elements clau per al procés de transformació de la ciutat cap a la neutralitat climàtica”. Assegurava l’Alcalde de València.