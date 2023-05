Jordi Mayor: ‘Cullera Guanya”

Eixe és l’eslògan triat per la candidatura de Jordi Mayor per a continuar amb els projectes de transformació de la ciutat

Els Socialistes de Cullera han iniciat la campanya electoral

Els Socialistes de Cullera han iniciat la campanya electoral per a les municipals del pròxim 28 de maig amb la tradicional pegada de cartells que ha tingut lloc en la mitjanit d’aquest divendres 12 de maig als Jardins del Mercat.

La campanya serà ‘pròxima, de tu a tu’





Candidats, militants i simpatitzants han abrigallat al candidat a la reelecció, Jordi Mayor, qui ha assegurat que la campanya serà ‘pròxima, de tu a tu’. ‘Presentarem el nostre projecte barri a barri, porta a porta, com hem fet sempre. Volem parlar amb totes aquelles persones que desitgen continuar fent créixer a Cullera’ ha assegurat Mayor.



‘Volem que tots els veïns i veïnes del nostre poble formen part d’aquest projecte que comencem a construir fa 8 anys. Un projecte que té l’aval del treball ben fet i que continuarem impulsant totes i tots junts’.





‘Cullera Guanya’





L’acte ha servit també per a presentar l’eslògan de campanya ‘Cullera Guanya’. ‘Cullera guanya sent referent en inversió social. Gana sent una ciutat sostenible i accessible, gana quan hi ha igualtat d’oportunitats, gana tenint les millors platges i una gastronomia de qualitat, gana sent una destinació turística intel·ligent consolidat, i gana amb una economia forta i sanejada’, ha manifestat Jordi Mayor.



‘I tot això està sent possible gràcies a l’esforç i al compromís d’un equip de govern que ha impulsat i que vol continuar impulsant en els pròxims anys. Un projecte transformador per a fer de Cullera una ciutat millor’, ha afegit.





Mobilització





El candidat a la reelecció també ha fet una crida a la mobilització i ha demanat que ningú es confie. “Res està guanyat, s’equivoquen els qui pensen que això està fet i que no fa falta anar a votar. Hem de mobilitzar a la gent perquè el pròxim 28M vaja a les urnes i mostren el seu suport al nostre projecte. Volem que Cullera siga una ciutat moderna, de progrés, justa, igualitària, sostenible i que mira sempre cap al futur sense deixar a ningú arrere’.