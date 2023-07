Jornada de donació de sang al Teatre Giner de Carlet

Durant els mesos d’estiu la gent aprofita per a anar-se’n de vacances i gaudir del seu temps lliure, després de tot l’any treballant

Però les campanyes de donació de sang es fan des de gener fins a desembre. Durant els mesos d’estiu és molt important que la gent vaja a donar sang. Si normalment escasseja, durant els mesos d’estiu es fa més patent.

Aquests són alguns dels requisits que hem de complir per a poder donar sang. Tindre entre 18 i 65 anys, pesar un mínim de 50 kilos. No haver estat sotmesos a cap cirurgia en els últims 6 mesos, així com no haver-se fet cap tatuatge, perforació o acupuntura.

També no haver patit infeccions com Hepatitis B o C, VIH o sífilis, no patir epilèpsia, tuberculosi o malalties greus del cor. No haver consumit drogues o antibiòtics en la darrera setmana. I, per a les dones, no estar embarassades o en període lactant.

Nosaltres des d’ací instem a que la gent s’anime a formar part d’aquesta xarxa de donants de sang, perquè gràcies a aquestes accions desinteressades es poden salvar, ni més ni menys, que tres vides.