Jornada Dones de Primavera a l’Alcúdia

El pròxim 27 d’abril l’Alcúdia acollirà la jornada sobre gènere i interseccionalitat Dones de Primavera. Organitzada per l’Ajuntament de l’Alcúdia i l’Agència d’Igualtat i Convivència de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

En aquest esdeveniment, professionals de l’àmbit de l’associacionisme, l’activisme i l’àmbit universitari, repassaran les desigualtats socials causades no només pel gènere. Sinó per la intersecció d’altres factors com l’ètnia, la classe social o el país d’origen.

Com afecta les dones migrades o d’altres ètnies el fet de pertànyer alhora a dos col·lectius discriminats? Pot aquesta doble discriminació determinar les seues condicions laborals? Quines violències han d’enfrontar en el seu dia a dia? Les ponents de la jornada Dones de Primavera analitzaran aquestes preguntes entre d’altres. Amb l’objectiu de donar a conéixer la tasca d’associacions i col·lectius que treballen de manera directa amb dones migrades. Del col·lectiu gitano i amb dones víctimes del tràfic de persones amb finalitat d’explotació sexual.

La jornada estarà oberta a tot el públic i comptarà amb les ponències de Belén Zurita, advocada de l’Associació Por Ti Mujer. Marcela Bahamón, fundadora de l’Associació Intercultural de Professionals de la Llar i les Cures. Ana Giménez Adelantado, antropòloga i professora de l’UJI. Noelia Ferro, treballadora social de la Fundació Punjab i Maria García de Diego, treballadora social de la Fundació Amaranta.

L’acte comptarà amb la presència de l’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom Porta; la regidora de benestar social, Àngels Boix Combres i la regidora d’igualtat, M. José Retamino Castel en representació de l’Ajuntament de l’Alcúdia. La cloenda de la jornada serà a càrrec del president de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Txema Pelàez Palazón.