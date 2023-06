Jornada final del Projecte Life Vida For Citrus: Prevenció i adaptación dels cítrics davant l’amenaça de l’HBL i el canvi climàtic

Aquest matí ha tingut lloc l’última jornada del Projecte Life Vida For Citrus. En el qual s’ha parlat de la prevenció i adaptació del cítrics davant l’amenaça del canvi climàtic i de l’enfermetat Huanglongbing o HBL.

A aquest encontre ha acudit diverses personalitats prestigioses i expertes en la matèria de diferents nacionalitats. Entre elles portuguesa, francesa i italiana, doncs la col·laboració entre els paísos és la clau per a poder detectar la malaltia i intentar possar-li fre.

En el cas d’aquesta malaltia la detecció primària és primordial, però també ho és la prevenció del seu contagi i, en cas de trobar-ne un focus, estudiar quina és la millor solució per a que no es propague. Açò és possible gràcies al kit de detecció temprana.

En paraules del president d’ AVA ASAJA, si aquesta bactèria entrara en València significaria un adebacle per a l’agricultura, així com per a la professió agraria, perquè no hi hauria un cultiu alternatiu que poguera suplir eixa caiguda. I en un plaç de 10 anys es donaria per acabada la citricultura en València.