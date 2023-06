La Mancomunitat de l’Horta Sud impulsa una sèrie de jornades tècniques per a millorar la situació dels mercats no sedentaris a la comarca

L’objectiu d’aquestes reunions és el d‘unificar criteris i actuacions administratives per a millorar la situació tant administrativa com laboral dels mercats no sedentaris

La Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud ha promogut juntament amb FAVENS (Federació d’Associacions de Venda No Sedentària de la Comunitat Valenciana) una sèrie de jornades tècniques per a millorar la situació de la venda no sedentària en els municipis de la comarca.

L’objectiu d’aquestes trobades és el de concretar criteris i actuacions administratives comunes. Per a millorar la relació entre l’administració i els mercats i d’aquesta manera millorar les inquietuds que puguen sorgir entre totes dues parts.

Primera jornada

En aquesta primera presa de contacte s’ha posat en comú la situació amb respecte a la venda no sedentària. Tant del personal tècnic dels municipis com del personal laboral dels mercats no sedentaris. Amb l’objectiu de poder desenvolupar entre totes les parts una sèrie d’acords per al millor funcionament de la venda no sedentària. A la primera jornada ha acudit personal tècnic dels municipis. Representants de FAVENS, personal tècnic de la Mancomunitat de l’Horta Sud i el president de la Mancomunitat, Jose Cabanes.

La Mancomunitat de l’Horta Sud inicia així una sèrie de trobades per a poder arribar a punts comuns que afavorisquen les relacions entre l’administració i els venedors. Una de les principals conclusions en aquesta primera reunió, ha sigut la necessitat de revitalitzar els mercats tant sedentaris com no sedentaris. Amb la implicació de totes les parts implicades.

Objectiu de la Mancomunitat sempre ha sigut i és el d’ajudar els ajuntaments a millorar el seu dia a dia.

“L’objectiu de la Mancomunitat sempre ha sigut i és el d’ajudar els ajuntaments a millorar el seu dia a dia. Per tant aquest tipus d’iniciatives en els quals tots els municipis tenim inquietuds comunes són els que hem de tractar des d’una perspectiva mancomunada, tots junts”. Ha afirmat José Cabanes, qui també ha afegit que la venda no sedentària “està molt present a la nostra comarca pel que desitgem que les condicions tant de cara als ajuntaments com per a les persones que treballen en aquests mercats siguen millors”.