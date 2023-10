José Antonio Redondo, nou regidor d’Economia, Comerç i Ocupació, es dirigeix a comerciants i empresaris en el Dia del Comerç Local

Durant l’acte es va fer lliurament de quatre premis a la trajectòria de comerços històrics de la localitat i es varen repartir calendaris comercials als assistents

El passat 25 d’octubre, Dia del Comerç Local, el Regidor d’Economia, Ocupació i Comerç de Paiporta, José Antonio Redondo, va pronunciar un discurs carregat de compromís i suport al comerç local davant una audiència diversa que va incloure a l’equip de govern, la corporació municipal, el President de l’Associació de Comerciants, José Antonio Casans, i una multitud de socis de ACOPA, comerciants del municipi i el públic en general.

L’acte, que va tindre lloc en la sala anexa del Museu de la Rajolería, va comptar amb la presència del Primer Tinent d’Alcalde, Vicent Císcar, i a la Tècnica de Afic, Antonia Torres, que es varen unir al Regidor Redó per a destacar la importància de la col·laboració entre el teixit comercial i empresarial i l’Ajuntament.



José Antonio Redondo va començar el seu discurs amb salutacions protocol·làries i va agrair l’assistència de tots a aquest esdeveniment, destacant la importància del Dia del Comerç Local, que se celebra el 25 d’octubre. Es va presentar davant l’audiència com el nou Regidor d’Economia, Ocupació i Comerç de Paiporta, expressant la seua il·lusió i determinació per a treballar en favor dels comerços locals i les empreses als polígons industrials.



Redondo va manifestar el seu desig d’escoltar els suggeriments i propostes dels comerciants, subratllant la importància de la col·laboració per al desenvolupament de la localitat. Va destacar el paper fonamental dels comerços locals en la generació d’ocupació i el dinamisme econòmic del municipi.



El regidor va anunciar que l’Ajuntament ha implementat diverses mesures, ajudes i campanyes per a fer costat al comerç de proximitat, i va reafirmar la seua disposició a mantindre una comunicació constant i una col·laboració sòlida entre l’Ajuntament i el teixit econòmic del poble.



José Antonio Redondo va subratllar la importància de la visibilitat dels comerços i va anunciar la creació d’una marca pròpia per a l’àrea de comerç que servirà com a aparador al comerç local. També va esmentar la creació d’un bo comerç i mesures per a ajudar a la digitalització dels negocis locals. Va voler posar l’accent en “la importància de la unió i l’esforç col·lectiu”, buscant afavorir l’adhesió d’un major nombre de comerços a l’associació. El seu objectiu és crear comunitat i comunicació per a impulsar accions que milloren l’economia de tots.



El discurs va concloure amb felicitacions als comerços premiats, destacant el seu esforç, treball i dedicació al llarg de les seues respectives trajectòries. Els quatre comerços que van rebre el reconeixement enguany han sigut seleccionats per la seua llarga història a Paiporta van ser Milar García Moreno, Electrodomésticos Rivodigo, Chonín i Calzados Corzano. Aquests negocis, que van nàixer en les dècades dels anys 40 i 60 “són un exemple de qualitat i perseverança a Paiporta, contribuint significativament a la riquesa econòmica i cultural del municipi” afirmen des de l’Associació ACOPA.



José Antonio Redondo va agrair a tots els assistents per la seua presència i va reiterar el compromís de l’Ajuntament de Paiporta per a secundar i enfortir el teixit comercial de la localitat durant els pròxims anys.