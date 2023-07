Amb motiu de les eleccions generals del proper 23 de juliol. El candidat del PSOE al Congrés per València José Luis Ábalos, ha parat a Sueca en un acte de campanya. El socialista ha afirmat que aquestes eleccions són especials, sempre ho són. Però en aquestes ens juguem l’evolució que ofereix el Partit Socialista, o la involució que volen altres.

Si bé és cert que aquesta legislatura ha estat marcada per la pandèmia de la COVID-19. Afirma que també han fet lleis que afavoreixen els ciutadans, com pujar el salari mínim interprofessional, la llei trans, de l’abort, de l’eutanasia, etc. D’altra banda, també ha esmentat el projecte de la nacional 332 que passa per Sueca.

Per la seua part, l’alcalde es reafirma en les paraules del candidat al congrés i assegura que el vot útil és el vot al Partit Socialista.

Finalment, tots dos representants socialistes animen els votants d’esquerra a que manifesten la seua opinió en les urnes el proper 23 de juliol, doncs l’absentisme de l’esquerra és la victòria per a la dreta.