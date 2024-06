El conseller participa en el procés de col·locació de varetes difusores en uns cultius en l’entorn del Parc Natural de l’Albufera

El mètode emprat és totalment respectuós amb el medi ambient i permet el control de la principal plaga de l’arròs

La Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca ha iniciat un any més la campanya per a protegir del barrinador de l’arròs o cucat (Chilo suppressalis) els arrossars valencians, mitjançant el mètode de confusió sexual, un mètode respectuós amb l’entorn i amb el mateix cultiu.

El conseller José Luis Aguirre ha visitat este divendres unes parcel·les en l’entorn del Parc Natural de l’Albufera, on ha participat en la col·locació de les varetes difusores de feromones que produïxen la confusió sexual del cucat, una arna que es pot considerar la principal plaga de l’arròs a la Comunitat Valenciana.

Este mètode, aplicat en el total de la superfície arrossera de la Comunitat, permet un òptim control de la plaga evitant la utilització de productes fitosanitaris.

Aguirre ha valorat esta tècnica i ha destacat el treball conjunt d’Administració i sector treballant de manera coordinada. Es tracta d’una alternativa viable, eficaç i accessible econòmicament.

Des de finals de maig i durant més de tres setmanes s’instal·len un total de 480.000 difusors en els arrossars de la Comunitat Valenciana. El subministrament, confecció i col·locació en les explotacions suposa un cost de 450.000 euros, que aporta la Conselleria íntegrament.

Este mètode s’aplica en una extensió superior a les 15.300 hectàrees en el Parc Natural de l’Albufera i en les zones productores d’Alacant i Castelló, amb l’objectiu d’evitar que el cucat de l’arròs ataque la planta, i d’esta manera produïsca la seua mort i, en conseqüència, un minvament importantíssim de la producció.

Es tracta d’un mètode que oferix grans avantatges, pel fet que actua específicament sobre esta plaga i no afecta en cap moment ni la resta d’insectes beneficiosos ni altres animals, a més de no deixar cap tipus de residu ja que tot el material és degradable.

Les varetes contenen difusors de feromones, que de manera natural emeten les femelles per a atraure els mascles i reproduir-se. En cobrir tota la superfície arrossera de la feromona, el mascle no és capaç de detectar les xicotetes quantitats emeses per les femelles i, per tant, no arriba a produir-se l’aparellament.

En definitiva, l’objectiu d’estos tractaments és aconseguir rebaixar el nivell de la població d’este insecte, de manera que afecte, en la menor mesura possible, este cultiu de gran importància a la Comunitat Valenciana.

Esta metodologia compta amb l’acceptació per part dels agricultors i, a més, resulta d’alt interés ecològic per a l’espai en el qual estan situats els arrossars.