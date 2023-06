José María Musoles, elegit nou alcalde de Godella

José María Musoles, cap de llista del Partit Popular a Godella, ha sigut elegit nou alcalde del municipi de Godella. Després de reunir el suport dels huit regidors del Partit Popular, el seu grup municipal.

D’esta manera, Musoles, que ja ha exercit durant 12 anys com a regidor, liderarà el Consistori godellenc després de les eleccions municipals. En les quals la ciutadania va decidir que hi haguera un canvi en la direcció. Ja que en l’última legislatura Compromís i PSOE s’havien repartit l’alcaldia després del seu pacte de govern.

El nou primer edil posarà en pràctica una política pròxima cap a la ciutadania per a aconseguir que el municipi cresca com espera la ciutadania que li ha donat suport de manera aclaparadora.

La nova Corporació Municipal de Godella estarà conformada per huit edils del Partit Popular, tres de Cuidem Godella, dos d’Acord per Guanyar, dos de PSOE i dos de VOX.

José María Musoles, nou alcalde de Godella, ha assegurat estar molt content davant l’oportunitat que se li presenta per a estos quatre anys. “Per a mi és un orgull poder convertir-me en alcalde després de molts anys dedicant esforços com a regidor de la Corporació”.

“Ara arriba el moment d’un canvi de rumb on les portes del meu despatx estaran obertes per a atendre les necessitats dels nostres veïns, que han demostrat voler un canvi al nostre Ajuntament”, ha acabat Musoles.