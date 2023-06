Qui serà l’alcalde de Meliana fins al ple de constitució de la nova corporació, aquest dissabte mateix, optarà a l’elecció com a diputat d’un dels tres llocs que corresponen a Compromís. Pel partit judicial de València, per a constituir la nova corporació de la Diputació de València.

Com explica Josep Riera mateix: “Ha sigut una decisió meditada i reflexionada. També amb gent del meu entorn, i crec que ara és el moment en què puc aportar tota la meua àmplia experiència municipalista en l’àmbit de l’administració local. Per a aquesta nova etapa que s’obrirà en la Diputació”.

L’edil de Meliana és regidor des del 2003 i els últims huit anys ha sigut l’alcalde d’aquest municipi. Des d’on s’han impulsat nombrosos projectes i actuacions importants, molts amb la col·laboració directa de la Diputació.

En aquest sentit, incideix: “Projectes com ara la construcció del centre de dia per a persones majors. Els diferents plans d’inversions provincials, l’adhesió a la plataforma electrònica Sedival. La transformació dels serveis socials municipals o les diferents línies d’actuació mediambientals dins del pla Reacciona. Són alguns dels programes provincials importants que s’han realitzat a Meliana i que m’han permés conéixer molt directament el funcionament i el treball de la Diputació. Fet que em facilitaria ara treballar des d’aquesta entitat per al conjunt dels municipis”.

El fet d’haver exercit la responsabilitat de l’alcaldia en moments complicats, com ara la pandèmia, també és un aspecte a valorar a l’hora d’assumir nous reptes i responsabilitats.

Cal recordar que el candidat, en la seua àmplia trajectòria en el projecte polític valencianista també ha exercit responsabilitats orgàniques en diferents etapes. Tant en l’executiva local com en la comarcal, ha sigut conseller nacional i, actualment, és membre de la Comissió de Garanties de Més.

Més enllà de la realitat personal, també vol destacar l’aportació de la comarca. Així, el representant valencianista manifesta: “L’Horta Nord hem sigut una de les comarques que, de nou, aportem una quantitat important de vots, i de regidors i regidores, per a fer possible la presència de Compromís en la Diputació, i eixe és un aspecte que cal posar en valor”.

I entre els municipis de l’Horta Nord, Meliana, on des del 1983, ara fa 40 anys, el projecte polític valencianista ha tingut representació institucional a l’Ajuntament.

Finalment, Riera conclou: “Ara vull aportar a la Diputació, i a tots els pobles i ciutats que la conformen, treball, il·lusió i experiència”. Dimarts que ve tindrà lloc l’assemblea de regidors i regidores de Més Compromís, del partit judicial de València, per a l’elecció entre els candidats i les candidates que s’hi hagen presentat.