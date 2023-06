Juan Antonio Fenollar serà el nou alcalde pedani del Brosquil 

Juana Más i Ernesto Lledó renoven com a representants personals de Jordi Mayor en les pedanies del Far i del Mareny de Sant Llorenç, respectivament



Mayor: «durant els pròxims quatre anys continuarem impulsant i invertint en les pedanies de Cullera per a millorar la qualitat de vida de tots els seus veïns i veïnes»

Les tres pedanies de Cullera, el Far, el Mareny de Sant Llorenç i el Brosquil. Ja tenen alcaldes pedanis per a la nova legislatura que acaba de començar.



Es tracta de Juana Más, Ernesto Lledó i Juan Antonio Fenollarls qui seran els representants de l’alcalde, Jordi Mayor. Durant els pròxims quatre anys en les citades pedanies.



Així ho ha decidit el primer edil en un resolució feta pública aquest dijous després de la recentment constitució de la Corporació Municipal 2023-2027.



‘El benestar i desenvolupament de les nostres pedanies són clau en el creixement de Cullera. Per això durant els pròxims 4 anys continuarem impulsant i invertint en elles’, ha assegurat Mayor



‘Volem escoltar i fer nostres totes les propostes i necessitats dels veïns i veïnes del Far, del Mareny de Sant Llorenç i del Brosquil. Amb l’objectiu de millorar la seua qualitat de vida’, ha afegit l’alcalde de Cullera.





Alcaldes Pedanis





L’única novetat paga aquesta legislatura és que Juan Antonio Fenollar s’estrena en el càrrec d’alcalde pedani del Brosquil. En substitució de Vicente Collado, qui ha sigut el representant de Jordi Mayor en aquesta pedania durant els últims anys.



«Vull agrair personalment a Vicente Collado la seua implicació desinteressada durant tot aquest temps. Ha fet una gran faena i a més sempre ha estat pendent de les veïnes i veïns del *Brosquil», ha destacat Mayor.



Per part seua, tant Juan Más com Ernesto Lledó, renoven per tercera vegada com a alcaldes pedanis del Far i del Mareny de Sant Llorenç respectivament. Ja que van ser nomenats per primera vegada per a la legislatura 2015-2019, quan Jordi Mayor va ser elegit, alcalde de Cullera.

Inversió històrica en les pedanies de Cullera

En la passada legislatura l’equip de govern liderat per Jordi Mayor, va donar l’impuls definitiu a les pedanies de Cullera en dotar-los d’un pressupost propi anual de 150.000 euros. D’aquesta manera, des del 2019, cada pedania ha rebut 50.000 euros per any per a poder fer front a les seues necessitats.

«Mai s’havien destinat tants recursos a aquestes pedanies. El nostre objectiu era, i continua sent, que les persones que viuen al Far. En el Brosquil i en el Mareny de Sant Llorenç, tinguen els mateix recursos que els veïns i veïnes del poble», ha expressat Mayor.

«Es tracta també de lluitar contra el despoblament. Si les nostres pedanies estan bé, tenen recursos i compten amb una inversió econòmica estable per a continuar creixent, aconseguim atraure a gent perquè visca en elles», ha afegit el primer edil.

Cal assenyalar que els pressupostos que reben les tres pedanies són participatius, ja que són els seus habitants els qui decideixen en què s’invertirà els diners. D’aquesta manera s’han realitzat importants millores en la via pública d’enllumenat i d’accessibilitat, entre altres.

En aquests moments cal destacar l’actuació que s’està duent a terme en la carretera del Brosquil per a la construcció d’una rotonda en l’entrada de la pedania. Un projecte finançat per la Diputació de València i que era una demanda històrica dels veïns i veïnes de la zona