L’exfutbolista del València Club de Futbol, Juan Sánchez, organitza per setè any consecutiu el campus d’estiu amb el seu nom com a bandera. Durant aquestes dues setmanes que dura el campus els, aproximadament 90 xiquets inscrits, gaudiran de de jornades plenes de varietats d’esport, com el futbol, el bàsquet o la natació.

Sánchez, natal de la localitat, compta amb el suport incondicional de l’Ajuntament, doncs és una forma de reconèixer la seua trajectòria com a futbolista.

Però també és important comptar amb el suport dels xiquets inscrits, doncs són el motor del Campus.

Li hem preguntat a Sánchez si algun dels xiquets que ha passat pel campus es troba en algun club de la Comunitat, contestant-nos afirmativament. El què ens fa pensar si hui hem sigut testics de l’entrenament d’una futura promesa futbolística.