Judokan Alboraia s’alça amb 5 medalles en el Campionat d’Espanya de Veterans i eleva a la Comunitat Valenciana al segon lloc del rànquing nacional

El club tanca la temporada de veterans amb gran èxit i continua arrasant amb excel·lents resultats

L’equip de judo d’Alboraia dirigit per la seua entrenadora Elia Beltran ha viatjat fins a Pamplona per a disputar el Campionat d’Espanya, celebrat en el pavelló Navarra Arena amb 4 Tatamis i un ambient espectacular. De nou, Judokan Alboraia cull “uns molt bons resultats que representen la força esportiva d’Alboraia i els seus millors valors”, afirma l’alcalde, Miguel Chavarría.

L’or va ser per a Carol Prats, que va guanyar tots els seus combats per la màxima puntuació. La plata, per a José Soriano, mentre que Edu Carpio, José Manuel Trillo i Rubén Gimeno es van fer amb els bronzes. Miguel Ángel Rodríguez es va quedar a les portes del pòdium amb un cinqué lloc i José Manuel Luna i Iván Orts van tancar el campionat amb un 7é lloc.

Aquestes 5 medalles van pujar al palmarés de la Comunitat Valenciana, que va quedar segona d’Espanya en el rànquing per comunitats. Un gran èxit per al club acabar la temporada de veterans amb 5 medalles nacionals