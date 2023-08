Jutge de València Prohibeix l’Accés a la Platja a Tres Lladres Reincidents

Ordre d’Allunyament després de Diverses Detencions aquest Estiu

Decisió Compartida amb la Policia i la Fiscalia per a Garantir la Seua Aplicació

El Jutjat d’Instrucció número 6 de València ha dictaminat una ordre d’allunyament de les platges de la ciutat per a tres individus d’origen algerià, reconeguts per haver comès diversos furts a les platges durant aquest estiu. La decisió pretén ser una mesura per a previndre futurs delictes a la costa valenciana.

Els tres lladres han sigut arrestats diverses vegades aquesta temporada per furtar objectes i pertinences als banyistes que disfruten del sol i la mar. El magistrat encarregat del cas considera que aquesta ordre no suposa una restricció excessiva de drets, ja que els acusats encara poden accedir a altres platges de la regió.

Aquesta mesura s’ha adoptat amb el suport i la col·laboració de la Policia Nacional i Local, així com de la Fiscalia, garantint així una efectiva vigilància i aplicació de l’ordre imposada.

La última detenció d’aquests individus va tenir lloc el 6 d’agost a la coneguda platja de les Arenes. La reiteració en la seua activitat delictiva va ser determinant per a que el jutge decidira prendre aquesta mesura excepcional, esperant així que actue com a desincentiu per a la comissió de nous delictes a les platges valencianes.