L´ Auditori de Torrent es vist de gala per a nomenar a Mariola Garrido com a Reina de l´ Encontre 2024

L´ Auditori de Torrent es vestia de gala dissabte passat per a celebrar el nomenament públic de Mariola Garrido Penella. Com a Reina de l´encontre i Ángel de la Resurrecció 2024 de la Setmana Santa de Torrent. Un acte molt important per a la ciutat. En el qual la protagonista va estar acompanyada de les seues cambreres, Ana García Medina i Carmen Fernández Alcalá. Així com dels seus familiars, amics i confrares de les germanors de Torrent. Un càrrec en el qual pren possessió representant a la M.I de Jesús davant el Sanedrí.

La vetlada va donar inici amb la recepció d’Inma Muñoz Palència, la Reina de la Trobada de 2023. Posteriorment, de Mariola Garrido Penella. Que va ser rebuda per l’alcaldessa, Amparo Folgado, la regidora de Festes, María Fernández. El president de la Junta Central de Germanors de Setmana Santa (JCHHSS), José Vicente Yago Mora. Les seues dues cambreres i els representants de la Corporació Municipal i la Setmana Santa torrentina.

Després de la recepció, va començar l’acte central, acomiadant a la Reina de la Trobada de 2023. Que va pujar a l’escenari al costat de les seues cambreres. Davant els aplaudiments de l’abarrotat Auditori, per a passar el testimoni del seu regnat a Mariola Garrido. Seguidament, la protagonista de la vetlada va pujar a l’escenari al costat de les seues cambreres. Per a rebre, de la mà de l’alcaldessa, la insígnia que l’acredita com a Reina de l´ encontre i Ángel de la Resurrecció de la Setmana Santa 2024.

El primer a dedicar-li unes paraules va ser el seu mantenidor, Arturo García Gil

El primer a dedicar-li unes paraules va ser el seu mantenidor, Arturo García Gil, Regidor de Servicis Socials. Qui va voler posar en valor el seu amor per la festa. A més desitjar-li ‘’un any carregat d’il·lusions i bons moments. Al costat de la seua família i sers estimats.’’ Així mateix, va voler recordar el moment en el qual ella va manifestar per primera vegada, quan era xiqueta, el seu desig per ocupar este càrrec.

L’alcaldessa de la ciutat, Amparo Folgado, també va voler dedicar unes emotives paraules a Mariola i a les seues cambreres. “Des de hui, feu història com a representants d’una de les tradicions més arrelades de Torrent, festa declarada d’Interés Turístic Autonòmic’’. A més, també va voler destacar la unió entre la Reina i les seues cambreres. ‘’Sempre de la mà i buscant-se amb la mirada en tot moment’’.

Per part seua, el president de la Junta Central de Germanors de Setmana Santa JCHHSS, José Vicente Yago Mora. Va mostrar la seua il·lusió per començar este nou exercici al costat de Mariola. Va voler agrair “el compromís i dedicació durant tot el seu regnat’’ a la reina sortint, Inma.

A continuació, els germans majors de les germanors torrentinas van pujar a l’escenari per a felicitar a Mariola. Com a avantsala del nomenament del Germà Major Suprem, David Llópis Perpinyà. Per a finalitzar l’acte, el públic va entonar l’Himne de Torrent i el de València.