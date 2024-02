La Diputació presenta una nova edició de la prova que se celebrarà a València el pròxim 3 de març repleta de novetats

El diputat d’Esports de la corporació provincial, Pedro Cuesta, assegura que “esta carrera s’ha convertit en un dels màxims exponents de l’impuls a la igualtat en l’esport”

El Pati dels Scala de la Diputació de València ha acollit este divendres la presentació de la desena edició de la 10K Fem, la primera carrera de 10 quilòmetres de categoria femenina que se celebra en tota España i, des d’enguany, l’única prova popular íntegrament femenina que compta amb homologació oficial de la Federación Española de Atletismo.

Per a commemorar estos deu anys, l’organització ha inclòs nombroses novetats que faran que esta edició siga molt especial. La prova, organitzada pel club ‘Nosotras Deportistas’ amb la col·laboració de la Diputació de València, tindrà lloc el diumenge 3 de març, i tornarà a discórrer pels carrers del centre de València.

La presentació ha comptat amb la presència del diputat d’Esports de la corporació provincial, Pedro Cuesta, que ha assenyalat que “per a la Diputació la 10K Fem no és una prova més. Per a nosaltres és una carrera molt especial per tot el que suposa, ja que s’ha convertit en un dels màxims exponents de l’impuls de la igualtat en l’esport, que és una de les prioritats de la nostra àrea”. Cuesta ha afegit que “desitgem que la carrera continue creixent durant els pròxims anys, per a això la Diputació estarà sempre secundant-la”.

Per part seua, la directora de la carrera, Maravillas Aparicio, ha afirmat que una de les particularitats que té una carrera en la qual només participen dones és que “aconseguim que les corredores populars senten el mateix que les professionals. L’objectiu últim és que les dones se senten esportistes, i també difondre els valors i els beneficis de l’esport entre la població femenina”. Quant a la participació, es perseguix batre el rècord de participants, que és de 2.500 atletes. De moment s’ha arribat a les 2.000 inscrites.

Novetats i activitats complementàries

La principal novetat de la desena edició de la 10K Fem és que, per primera vegada, la carrera estarà inclosa en el calendari de la Federació d’Atletisme de la Comunitat Valenciana (FACV), i eixe dia hi haurà jutges de la pròpia federació, la qual cosa atorgarà més oficialitat a les marques de les atletes. “Això dota a la prova d’un plus afegit, i a més del fet que els temps que s’aconseguisquen passaran a ser oficials, suposa també que l’esdeveniment forma part del calendari federatiu”, ha explicat Vicente Añó, president de la Federació d’Atletisme de la Comunitat Valenciana.

Altres novetats són que enguany totes les corredores que completen el recorregut rebran una medalla finisher, i la modificació de l’últim quilòmetre del recorregut, disminuint la seua duresa. “Hem incrementat la rapidesa del circuit”, ha confirmat Maravillas Aparicio.

Sens dubte, una de les iniciatives complementàries que més èxit està tenint és la dels entrenaments presencials denominats ‘Al 10KFem amb Serrano’. Estan dirigits a les corredores inscrites en la prova i es realitzen cada dissabte de febrer a les 10.30 hores en les pistes de calfament annexes a les pistes d’atletisme del riu Túria, i estan adaptats al nivell de cadascuna.

L’eixida i l’arribada de la 10K Fem està situada entre el Pont de l’Exposició i el Pont de les Flors

L’objectiu d’estos entrenaments és aprendre, de la mà de les atletes de Cárnicas Serrano i entrenadores de Nosotras Deportistas, les diferents tècniques d’entrenament, millorar la tècnica de carrera i arribar en les millors condicions a la línia d’eixida. Així mateix, en el web www.carrera10kfem.com hi ha disponibles plans d’entrenaments específics per a cada nivell.

D’altra banda, com cada edició, l’organització ha triat una entitat solidària a la qual les participants en la carrera poden destinar 1 o 3 euros. En esta ocasió serà l’Associació de la Comunitat Valenciana d’Esclerosi Múltiple (ACVEM), una entitat sense ànim de lucre la finalitat de la qual és la promoció de tota classe d’accions dirigides a millorar la situació de les persones afectades per l’Esclerosi Múltiple (EM) i malalties similars, així com la dels seus familiars.

Referent al nombre de llebres o pràctiques a seguir (visibles gràcies a un globus en el qual està retolat el temps de la carrera) per a aconseguir una marca determinada, la carrera disposa d’un total de sis. També es manté el Trofeu UPV, dirigit als membres de la Universitat Politècnica de València.

L’eixida i l’arribada de la 10K Fem està situada entre el Pont de l’Exposició i el Pont de les Flors, i el recorregut transcorre pels llocs més emblemàtics de la ciutat, com són la Plaça de l’Ajuntament, l’Estació del Nord, la Ciutat de les Arts i les Ciències o l’estadi de Mestalla.

La prova està dirigida a totes les corredores aficionades al running, principiants o d’elit, que vulguen disfrutar de l’esport en primera persona i té com a objectius fomentar l’esport femení, augmentar la participació de les dones en les carreres populars i aconseguir la igualtat en l’esport, així com a través de l’esport.