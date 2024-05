La carrera de la Colla de Córrer El Parotet reuneix cada any a més de 600 corredors i corredores, així com a més 400 xiquets, xiquetes i adolescents en les infantils.

Enguany, l’Associació de Familiars de malalts d’Alzheimer i altres demències de Catarroja (AFAC) és la seleccionada per a donar els cinc euros de la inscripció de manera voluntària.

La Colla de Córrer El Parotet ha presentat la seua 34a edició de la Gran Fons de Massanassa, un esdeveniment que tindrà lloc l’1 de juny de 2024 i que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Massanassa. Tot un esdeveniment esportiu amb gran arrelament en el municipi que serveix com a esdeveniment perfecte a l’inici de les Festes de Sant Joan, les festes majors de Massanassa, que iniciaran al següent cap de setmana del 7 al 24 de juny.

Este dijous 16 de maig a l’Auditori Municipal Salvador Seguí, es va presentar la carrera de 15 km, la carrera de l’any, la carrera de la Marjal, la carrera solidària i gratuïta de la Comunitat Valenciana, que acollirà a més de 600 persones amants de córrer. A més, també es va informar sobre les carreres infantils que es realitzaran al matí del mateix dia i que, este últim any, van reunir més de 400 xiquets, xiquetes i adolescents de diferents municipis.

L’acte va reunir membres i directiva de la Colla de Córrer El Parotet, patrocinadors, col·laboradors, corporació municipal i població en general, així com als i les representants de l’associació benèfica seleccionada d’enguany a la qual les persones inscrites podran donar, voluntàriament, els cinc euros de la inscripció a la carrera una vegada retornen el xip: l’Associació de Familiars de malalts d’Alzheimer i altres demències de Catarroja (AFAC).

“Per a la colla és l’esdeveniment de l’any, una gran preparació anual perquè els corredors disfruten del nostre municipi i del bon fer dels nostres voluntaris”, expressa Martín González, president de la Colla de Córrer El Parotet. L’alcalde de Massanassa, Paco Comes, agraeix la gran labor que porta realitzant durant més de 30 anys la colla, perquè fan poble i fan possible que la Gran Fons siga una realitat, “una importantíssima carrera per a la Comunitat Valenciana i la nostra província que és un orgull tindre a Massanassa”. “Una carrera de 15km on la meitat es fa a Massanassa i l’altra meitat en la Marjal, on la colla ensenya el nostre entorn més pròxim i a més el cuida perquè l’endemà de la carrera el neteja, el vol, el valora i és això el que transmeten a tots els que ens visiten”, afegeix l’alcalde.

Un dels moments més destacats de la presentació de la carrera és el de la samarreta oficial, una samarreta tècnica que rebran els 600 dorsals de la categoria absoluta.

El dissabte 1 de juny, a partir de les 11:00h seran les carreres infantils, amb trofeus, medalles, pallassos, animacions i moltes sorpreses, la inscripció de les quals es realitzarà presencialment des de les 10:00h en l’Avinguda Josep Alba i Alba (punt d’eixida i meta). Els horaris seran els següents:

A partir de les 11:00h: no competitiva, fins als 5 anys d’edat.

A les 11:15h: 500 metres, de 6 a 8 anys.

A les 11:30h: 1080 metres, de 9 a 11 anys.

A les 11:45h: 1620 metres, de 12 a 14 anys.

A les 12:00h: 2160 metres, de 15 a 17 anys.

A les 19:00h des del mateix punt de partida, es donarà el tret d’eixida a la carrera 15 km. Es donaran els següents trofeus als atletes individuals, tant per a dones com per a homes:

Primer, Segon i Tercer Lloc en categoria absoluta.

Primer, Segon i Tercer Lloc atletes locals, amb domicili a Massanassa o membres en actiu de qualsevol Club Esportiu de Massanassa.

Primer, Segon i Tercer Lloc en categoria Veterans A (+40 anys).

Primer, Segon i Tercer Lloc en categoria Veterans B (+50 anys).

Primer, Segon i Tercer Lloc en categoria Màster (+60 anys).

2 trofeus per a les persones discapacitades de tota la carrera absoluta, sent un per al primer home i un altre per a la primera dona.

Club més nombrós masculí i femení.

“Des de l’AFAC ajudem a les persones que tenen alzheimer en diferents graus i a les seues famílies. És realment necessària tota ajuda per a continuar realitzant activitats que incentiven la memòria a les persones afectades d’alzheimer i altres malalties degeneratives, que és el fonamental, així com activitats físiques, motores i lúdiques”, manifesta Zulay Fernández, presidenta de l’associació. Per a la directora de l’AFAC Catarroja, Patri Rosaleñ, “estem super contents que la colla haja seleccionat la nostra associació com a beneficiària perquè, a més, com a gran part de les ONG, necessitem molta ajuda per a visibilitzar la nostra activitat i aconseguir ajuda”.