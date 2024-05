La inscripció es realitzarà de manera en línia a través de les plataformes Movibeta o FilmFreeway a partir d’este dijous, 9 de maig, i fins al 30 d’agost

El festival se celebrarà del 24 d’octubre al 3 de novembre en el Palau de la Música de València

El regidor de Cultura, José Luis Moreno, destaca l’objectiu de la Mostra de “promocionar el cinema de la conca mediterrània tan definitori de la nostra identitat”

La Mostra de València-Cinema del Mediterrani, festival internacional impulsat per l’Ajuntament de València. Ha obert el termini d’inscripció per a totes aquelles pel·lícules que vulguen optar a competir en la Secció Oficial de la seua 39 edició. Que tindrà lloc del 24 d’octubre al 3 de novembre.

El regidor de Cultura, José Luis Moreno, ha destacat que “la Mostra és una cita per a amants del cinema. Tant per a experts com aficionats, que se centra en la producció audiovisual de l’àmbit geogràfic i cultural mediterrani. Amb l’objectiu de promocionar el cinema d’un espai tan definitori de la nostra identitat com és el de la conca mediterrània”.

La inscripció es realitzarà, segons les bases de la convocatòria, de manera en línia a través de les plataformes Movibeta o FilmFreeway. A partir d’este dijous, 9 de maig, i fins al 30 d’agost de 2024. Podran optar a la Secció Oficial els llargmetratges de ficció produïts o coproduïts a partir de l’u de gener de 2023. En els següents països: Albània, Algèria, Bòsnia i Hercegovina, Xipre. Croàcia, Egipte, Eslovènia, Espanya, França, Grècia, Israel. tàlia, el Líban, Líbia, Macedònia del Nord, Malta, el Marroc, Mònaco, Montenegro, Palestina, Portugal, Sàhara Occidental, Sèrbia, Síria, Tunísia, i Turquia.

Cada pel·lícula suposarà una inscripció i esta inscripció no implicarà la participació en la Secció Oficial

Per a la inscripció, les pel·lícules hauran de presentar-se en versió original amb subtítols en anglés. A excepció d’aquelles que estiguen realitzades en versió original en castellà, en valencià, en català o en anglés, que no requerisquen subtitulat addicional. Cada pel·lícula suposarà una inscripció i esta inscripció no implicarà la participació en la Secció Oficial. A menys no se supere el procés de selecció que durà a terme l’organització del festival i que permetrà competir en la Secció Oficial.

L’organització es reserva la facultat de convidar a participar directament en esta secció a pel·lícules seleccionades per altres vies. Per mitjà d’una invitació formal que podrà tindre lloc en qualsevol moment abans de la celebració del festival.

Entre els requisits es troba el de les garanties tècniques necessàries per a una bona projecció en públic. Si els films presentats manquen elles seran rebutjats. La projecció de les pel·lícules seleccionades per a participar en la Secció Oficial es realitzarà en 35mm o format digital Digital Cinema Package (DCP). Així que els materials s’enviaran en 35 mm, en DCP o BluRay. Amb un arxiu de subtítols aparte (srt) en anglés i el llistat de diàlegs en l’idioma original de la pel·lícula i també en anglés, per a aquelles que no siguen en versió original en castellà, en valencià, en català o en anglés, i el material promocional.

Premis Palmera d’Or i Plata

Les pel·lícules seleccionades per a la Secció Oficial podran optar al Premi Palmera d’Or. Dotat amb 30.000 euros a la producció i subvenció directa de 15.000 euros a la distribució espanyola, i al Premi Palmera de Plata/Premi Especial del Jurat, dotat amb 20.000 euros a la producció.

El premi a la producció s’abonarà a l’entitat (persona física o jurídica) productora de la pel·lícula. La subvenció directa a la distribució s’abonarà a l’entitat que distribuïsca la pel·lícula guanyadora de la Palmera d’Or en sales comercials d’Espanya en el termini d’un any a comptar des de la finalització del festival.

A més, estos premis seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

En la Secció Oficial també s’atorgaran altres premis entre les pel·lícules participants com són el Premi a la millor direcció; a la millor interpretació femenina; a la millor interpretació masculina; a la millor banda sonora; a la millor fotografia; i al millor guió, però tots ells manquen de dotació econòmica.

Així mateix, les bases també especifiquen que els films no podran haver sigut estrenats en sales públiques, DVD, vídeo, televisió o plataformes de vídeo sota demanda a Espanya ni participat en cap festival de cinema espanyol abans o durant la celebració de la present edició de la Mostra de València. D’esta manera, es garantix l’estrena espanyola en el certamen.

El text complet de la convocatòria es pot consultar en la Base de dades Nacional de Subvencions.

3a edició de València Film Afers

D’altra banda, la convocatòria per a participar en la tercera edició del fòrum de coproducció internacional, València Film Afers, està oberta fins al 31 de maig. Este fòrum, que es realitzarà del 29 al 30 d’octubre, coincidix en dates amb el festival Mostra de València-Cinema del Mediterrani, de manera que es beneficiarà de l’entorn privilegiat que oferix el certamen, la qual cosa augmentarà així el seu potencial de producció.

València Film Afers es dirigix a projectes de llargmetratge de ficció i no ficció procedents de països de la conca mediterrània (els mateixos que la Mostra) i podran presentar-se projectes que estiguen en l’etapa final de desenvolupament o que ja hagen iniciat el rodatge, que compten amb un guió escrit, un director o directora, un productor o productora i un mínim del 15 % del finançament del pressupost total acreditat.

El registre de projectes és gratuït i es realitzarà a través de la web de Mostra de València, on s’emplenarà el formulari d’inscripció i s’incorporarà la documentació que allí es detalla. Tots els documents han de presentar-se en anglés i el pes total dels adjunts no podrà superar els 20Mb.

El comité de selecció triarà, d’entre tots els projectes, un màxim de deu, que passaran de manera automàtica a formar part del programa de València Film Afers. A més, se seleccionaran altres tres projectes que romandran en reserva, en cas que algun dels deu triats fora baixa.

La selecció es farà prioritzant l’excel·lència artística i el nivell de desenvolupament del projecte i entre els criteris destaquen originalitat, valor narratiu i viabilitat, entre altres.