La 39a edició de la Trobada d’Escoles en Valencià serà a Benimodo

Durant la primera reunió convocada per la Coordinadora de Centres d’Ensenyament en Valencià de la Ribera es va valorar la possibilitat de fer la 39 edició de la Trobada d’Escoles en Valencià a Benimodo. Aquesta reunió contava amb el suport del govern municipal, per això l’alcalde Paco Teruel i la regidora de cultura Mª José Martínez van fer de moderadors còmplices d’aquesta proposta, així com de Meli Puig, regidora en l’oposició.

Aquesta no serà la primera edició en la qual Benimodo és la seu d’una Trobada. En l’any 1998 ja va ser la població amfitriona de la 13a trobada, la qual va tindre una gran acollida per part dels veïns i veïnes del poble. En aquesta ocasió, comptaran amb un model que ha evolucionat per transformar-se en una convocatòria que no es limita al dia gran, sinó que ofereixen altres activitats durant tot l’any.

A partir de les conclusions d’esta reunió, ara cal treballar en el conveni que s’aprovarà en el proper plenari de l’Ajuntament amfitrió. Durant aquest s’exposaran les condicions i garanties per organitzar la 39a edició de Trobada d’Escoles en Valencià, que es celebrarà el proper 21 d’abril a Benimodo.