La 5K Arco Foios torna el 13 d’abril

Ja estan obertes les inscripcions de la cinquena edició

Els corredors i corredores tornaran a suar la samarreta de la 5K Arco Foios el pròxim 13 d’abril. Una prova esportiva que forma part del Circuit Caixa Popular Horta Nord i que ja ha obert les seues inscripcions.

La cinquena edició de la prova se celebra el dissabte 13 d’abril de 2024. Amb eixida a les 18.00 hores des de la plaça del Poble. La distància és de 5 quilòmetres de recorregut interurbà i en superfície en asfalt.

Inscripcions

Les inscripcions ja estan obertes i es realitzen a través de la pàgina https://www.cronorunner.com/evento.php?ref=534-1884 . Les corredores i corredors majors de 18 anys, igual que menors de 14 a 17. Poden apuntar-se fins al 10 d’abril a les 23.59 hores amb una quota de 12 euros amb samarreta i 6 euros sense samarreta, que també es pot adquirir en la web per 7 euros.

La recollida de dorsals serà el 13 d’abril en la Sala d’actes de l’Ajuntament de 12.00 a 13.30 hores i de 16.00 a 17.45 hores. Presentant el DNI, passaport o permís de conduir.

Hi haurà trofeus per a les tres primeres arribades de cada categoria -cadet, juvenil, júnior, sènior, veterà A, B i C, màster i amb diversitat funcional- i per als tres equips amb més participants en meta.

La cursa està organitzada per l’Ajuntament de Foios a través de la regidoria d’Esports, en col·laboració amb l’Associació Recreativa Esportiva Gent de Foios. La companyia industrial Arco, amb seu a Foios, és la màxima patrocinadora de la prova.

“Vos animem a totes i tots a córrer aquesta prova tan gaudida que ja s’ha consolidat a Foios, acollint a corredors locals i de la comarca edició rere edició”, explica Emma García, regidora d’Esports.