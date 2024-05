La 5K Platja Pobla 2024 obri el període d’inscripcions

La carrera se celebrarà el dissabte 1 de juny a la platja de La Pobla de Farnals



Les inscripcions de la segona edició de la 5K Platja Pobla 2024 del Circuit Caixa Popular de l’Horta Nord. Ja estan obertes en la web de Cronorunner.

Els i les amants del running es donaran cita dissabte que ve 1 de juny a la platja de La Pobla de Farnals. On els espera un emocionant esdeveniment organitzat pel Club Esportiu Pobla i l’Ajuntament de La Pobla de Farnals. En col·laboració amb el grup de voluntariat de Protecció Civil



La 5K Platja Pobla 2024 tindrà la seua eixida i meta a la platja nord de La Pobla de Farnals, en el passeig Cololom. Aquest esdeveniment és una ocasió única perquè tots els i les participants en l’esdeveniment puguen gaudir d’un emocionant recorregut per la platja.



Les inscripcions de la prova ja estan disponibles en Cronorunner fins al 29 de maig a les 23.59 hores. Les persones que vagen a participar tenen l’opció d’inscriure’s amb samarreta. Per un preu de 8 euros, o sense samarreta, la qual cosa costaria 5 euros. Cal destacar que a partir del 28 de maig a les 11.59 hores, les inscripcions seran sense samarreta.





En la 5K Platja Pobla 2024 s’estableixen les següents categories femenines i masculines:



Per al Circuit Juvenil de l’Horta Nord les categories seran Cadet. Per a les persones nascudes en 2010-09 i Juvenil per a les persones nascudes en 2007-08.



Per al Circuit de l’Horta Nord les categories s’estableixen en Juvenil-Júnior-Promesa per a les persones nascudes en 2006/2005. La Sènior de 2001/1990, la categoria Veterà A: 1989/1980, les de Veterà B: 1979/1970 i les de Veterà C: 1969/1960.



D’altra banda, també estan recollides les categories de Màster per a les persones nascudes en 1959 / d’ara en avant i a més estarà la categoria per a persones amb diversitat funcional. Per a finalitzar també hi haurà una categoria per a la participació de Locals.

Cal destacar que es farà el lliurament de trofeus a les tres primeres i als tres primers de cada categoria femenina i masculina i els trofeus no seran acumulatius.





Dorsals



El lliurament de dorsals per a totes les categories es durà a terme el mateix dia de l’esdeveniment, el dissabte 1 de juny, en el passeig Colón al costat de l’Hotel Meraki, entre les 17.30 i les 19.30 hores.





El recorregut



La 5K de La Pobla de Farnals discorre en un entorn espectacular amb un paisatge marítim que ix de la platja Nord i recorre els carrers per a endinsar-se en el port Pobla Marina i en l’espigó de la platja Nord.





Carreres infantils



La 5K Platja Pobla 2024 també inclourà carreres infantils, que seran gratuïtes. Les inscripcions es podran dur a terme tant en la web Cronorunner com el mateix dia de la prova fins a les 18.00 hores.



Les categories infantils abasten des dels més xicotets, en la categoria ‘Chupetín‘, fins a la categoria infantil. Totes les modalitats es poden consultar en les bases de la carrera.





Una agenda completa



El programa del dia està format per les carreres infantils a les 18.30 hores, en finalitzar es farà el lliurament de trofeus de cada prova en el passeig de la platja Nord.



Més tard començarà la carrera absoluta de 5K, a les 20.00 hores, i els guardons s’entregaran en la Plaça Generalitat a partir de les 21.15 hores.



La VI edició del Circuit Caixa Popular de l’Horta Nord està patrocinat per Granja Rinya, Zamit Digital, Caixa Popular, la Mancomunitat de l’Horta Nord, 42K Running, RK Palanca Fontestad, Cronorunner i Jomial.

Inscripcions: https://cronorunner.com/evento.php?ref=629-1887