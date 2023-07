El Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca continua incrementant el nombre d’empreses interessades a prestar la seua col·laboració. Perquè la pròxima edició torne a ser tot un èxit. En esta ocasió, se sumen a la llarga llista de patrocinadors, Cafés Granell, Angomar, Intercun Interprofesional, Grupo Sada i Tamdental. “De nou, el nostre agraïment a totes aquelles empreses que han mostrat el seu interés a col·laborar amb el certamen. És un orgull comprovar com, any rere any, el nombre de suports creix, contribuint a fer encara més gran el nostre Concurs”. Ha assenyalat la regidora responsable, Manoli Egea.

Signatura dels convenis amb l’alcalde

Després de la signatura dels convenis amb l’alcalde, Dimas Vázquez, els representants de les empreses patrocinadores han mostrat el seu entusiasme per poder participar. Un any més, en l’esdeveniment gastronòmic més internacional i més antic de quants se celebren. En el cas de l’empresa Angomar, el seu propietari i director comercial, Álex Lleonart, ha mostrat la seua satisfacció per poder fer-ho per primera vegada. Per a l’empresa Cafés Granell, es tracta del segon any que presta la seua col·laboració. La seua directora de Finances, Clara Granell, ha assenyalat que és “un orgull per a nosaltres poder portar la marca Sueca. Ja que ens dediquem també a l’exportació, el Concurs ens pot ajudar a donar-nos més visibilitat a l’estranger”.

En el cas de Tamdental, el seu director comercial, Eduardo Girelli, ha expressat la seua “satisfacció per tornar a col·laborar amb el certamen, després de l’experiència tan positiva de l’any passat”. Per la seua part, Borja Vicens, director comercial de Grupo Sada, ha explicat que “portem ja moltes edicions patrocinant el Concurs. Som una empresa establida a Sueca, i sent el pollastre una de les principals carns de la paella. És un plaer ser ací i participar en este esdeveniment que arrossega a moltíssima gent.

Tant de l’àmbit nacional com internacional, i és un aparador molt important per a donar a conéixer els nostres productes”. Finalment, Iván Alcalá, secretari d’Intercun Interprofesional, ha assenyalat que “al ser el conill una de les carns que conté la paella, i davant la dificultat que es viu en estos moments respecte al seu consum, hem de ser ací per a ajudar a la paella valenciana i també a la promoció del consum d’esta carn”.