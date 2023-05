La 62 edició del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca incrementa el nombre de patrocinadors que volen apostar pel seu prestigi i veterania

El nombre d’empreses patrocinadores del certamen gastronòmic més antic de quants se celebren a Espanya, així com el suport econòmic a l’esdeveniment, continua creixent. Per a la 62 edició, el Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca tornarà a comptar amb un gran suport per part d’empreses locals. Autonòmiques i nacionals, que no han volgut perdre l’oportunitat de ser presents en esta cita que reunirà els millors cuiners del món en un únic lloc: Sueca.

Ronda de signatures de convenis amb els patrocinadors

Des de l’Ajuntament, s’ha iniciat ja la ronda de signatures de convenis amb els patrocinadors. Les primeres a fer-ho han sigut les empreses Granny Fruta Granizada, Frutas y Verduras Alabau, Garcima i Grupo Repro. Les quals han mostrat la seua satisfacció per poder formar part d’esta 62 edició que tornarà a ser tot un èxit de convocatòria i públic.

Per a Paco Alabau, gerent de Frutas y Verduras Alabau, una de les empreses més veteranes en el patrocini del Concurs en portar 27 anys col·laborant, suposa “una gran satisfacció poder tornar a ser present en una nova edició. A més, des de fa tres anys, l’acte de la presentació del certamen en la Muntanyeta suposa tot un espectacle. Estem molt agraïts pel tracte i les atencions que ens ofereixen”.

En la mateixa línia s’ha expressat Vicent Grau, de l’empresa Granny, qui s’ha mostrat “encantat de continuar col·laborant amb el Concurs. Per ser l’esdeveniment gastronòmic més significatiu que coneixem. A més, ens sentim molt ben tractats sempre, tant per part de l’organització com des de l’Ajuntament de Sueca, el Gremi d’Hostaleria i totes les persones que treballen en el certamen”.

El director general de Garcima, Antonio García, ha remarcat també l’experiència de la seua empresa quant al patrocini del Concurs. “Col·laborem des de fa molts anys, com no podia ser d’una altra manera dedicant-nos a la fabricació de productes lligats al món de la paella valenciana. A més, la cada vegada major internacionalització del certamen. Ens permet realitzar contactes i demostrar a tot arreu que la paella s’ha de cuinar en el recipient tradicional”.