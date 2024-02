La 8 edició de la Setmana Ciclista finalitzarà a València

La 8 edició de la Setmana Ciclista – Volta Femenina de la Comunitat Valenciana finalitzarà a València

En esta prova participaran els 23 millors equips nacionals i internacionals del ciclisme femení

La Volta se celebrarà del 15 de febrer al 18 i culminarà la seua etapa final en l’avinguda Mestre Rodrigo

La regidora d’Esports de l’Ajuntament de València, Rocío Gil, juntament amb el director general d’Esports, Lluís Cervera, ha presentat este dimecres la 8 edició de la Setmana Ciclista – Volta Femenina de la Comunitat Valenciana, on ha destacat la presència de València en la prova.

En este sentit, Gil ha afirmat que “València acull enguany la Setmana Ciclista, una prova on els millors equips del món vindran a competir a la Comunitat Valenciana i l’última etapa de la qual, el dia 18 de febrer, acabarà a la nostra ciutat. València ha sigut present en totes les edicions de la carrera tant en finals d’etapa com en arribades i, per això, animem a totes les persones a gaudir de la carrera i fer costat a totes les ciclistes que correran per tota la Comunitat Valenciana i que finalitzaran a València”.

L’acte ha comptat també amb la presència del president del Club Ciclista Escapada i director de la Setmana Ciclista – Volta Femenina de la Comunitat Valenciana, Rubén Donet; el president de la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana, José Enrique Gutiérrez; ciclistes participants en la prova i exprofessionals del ciclisme.

La 8 edició de la Volta se celebrarà del dijous 15 de febrer al diumenge 18 i culminarà la seua etapa final en l’avinguda Mestre Rodrigo de València el 18, amb una gran festa del ciclisme, després de passar per les tres províncies de la Comunitat Valenciana. La capital valenciana tornarà a albergar el final de l’última etapa com ja va fer en les edicions de 2017 i 2022.

El 15 de febrer, la Setmana Ciclista – Volta Femenina de la Comunitat Valenciana s’iniciarà des de Tavernes de la Valldigna, on les ciclistes recorreran els carrers de les localitats com Gandia, Borriol, Vall d’Uixó o Xorret de Catí a les tres primeres etapes de la prova. A la quarta i última etapa, les ciclistes iniciaran la ruta en Port de Sagunt per a recórrer els carrers dels municipis d’Almarda, Estació de les Valls, Xilxes, Alfara de la Baronia, Algímia d’Alfara, Torres Torres, Quartell, Port de l’Oronet, Serra, Nàquera, Moncada, Alfara del Patriarca per a finalitzar a València.

La Setmana Ciclista – Volta a la Comunitat Valenciana és una competició ciclista per etapes on participen tota mena de ciclistes, des de les més ràpides fins a les grans escaladores. Després de l’èxit de l’edició 2023 i la gran valoració positiva tant de la Unió Ciclista Internacional (UCI) com dels equips i corredores, la prova s’engloba per segon any consecutiu en la categoria Uci.Pro, la qual cosa garantix la participació dels millors equips del panorama nacional i internacional.

Un total de 23 equips dels millors de l’escamot nacional i internacional, entre els quals trobem 13 UCI World Teams, 9 UCI Continental Teams i un equip Elit Nacional, participaren en la Setmana Ciclista – Volta a la Comunitat Valenciana. Entre ells, participarà el millor equip del rànquing UCI 2023: Team SD Worx Protime.

L’esquadra neerlandesa té en la seua plantilla a l’actual campiona del Món, Lotte Kopecky, així com la guanyadora del Tour de France Femmes avec Zwift, Demi Vollering i, entre diverses campiones nacionals, a la campiona d’Europa, Mischa Bredewold.

Tampoc faltarà l’equip de l’estrela local, Sandra Alonso, el CERATIZIT-WNT Pro Cycling Team o el Liv AlUla Jayco, on competix la campiona d’Espanya, Mavi Garcia. Movistar Team, equip que més vegades ha vençut la classificació general, també serà de la partida.