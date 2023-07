L’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha confirmat aquest dimecres que l’IPC interanual es col·loca en el 1,9% (enfront del 3,2% de maig) com ja va avançar a la fi de juny i la inflació subjacent en el 5,9% (enfront del 6,1% de maig). Aquest matí s’ha conegut, a més, que el preu dels aliments ha pujat en els últims dotze mesos un 10,3%. La qual cosa suposa una reducció de 1,7 punts percentuals respecte al creixement interanual del 12% que va registrar al maig. No obstant això, des de l’1 de gener, quan va entrar en vigor la reducció de l’IVA per a 15 productes bàsics d’alimentació. El preu dels aliments i begudes no alcohòliques s’ha incrementat un 4,4%, tres dècimes més que el mes de maig.

No obstant això, l’evolució dels preus en termes mensuals al juny ha deixat una mala sensació de boca. Perquè el cost de la vida s’ha incrementat en un sol mes un 0,6%, quan al maig l’evolució va ser de zero. En el cas dels aliments i les begudes no alcohòlica, la cistella de la compra ha pujat un 0,2%. En un sol mes, enfront de l’alça del 0,4% de maig.

Pujada dels preus dels carburants

La reducció de la inflació interanual al juny s’ha degut, principalment, al fet que la pujada dels preus dels carburants. De l’electricitat i dels aliments i begudes no alcohòliques ha sigut menor que al juny de l’any anterior. Quan la inflació es va col·locar en el 12,9%, enfront del 1,9% de l’est mes de 2023. La inflació subjacent continua sent, no obstant això, una preocupació, perquè manté uns creixements interanuals molt alts. No obstant això, al febrer va iniciar una tendència descendent, després d’aconseguir un màxim del 7,6%. El Govern preveu que la rebaixa de l’IVA dels aliments estarà vigent mentre que la subjacent estiga per damunt del 5,5%.

Baixades per grups



Els grups que més han contribuït a la reducció de l’IPC el mes passat han sigut Transport. Que situa la seua taxa en el menys 7,6%, quasi quatre punts per davall de la del mes passat. Aquest descens es deu al fet que la pujada dels preus de carburants i lubrificants per a vehicles personals és menor que la de juny de l’any passat. L’altra gran partida és la d’Aliments i begudes no alcohòliques. Amb una taxa del 10,3%, més d’un punt i mig per davall de la del mes anterior. Aquest comportament és degut, principalment, al fet que els preus de les fruites, el pa i cereals i la carn han augmentat menys que al juny de 2022. També influeix l‘estabilitat de la llet, formatge i ous, enfront de la pujada de l’any anterior, i la baixada dels preus dels llegums i hortalisses, que van augmentar al juny de l’any passat.