Al costat del Cor Universitari Sant Yago, l’Escolania de la Real Basílica La nostra Senyora dels Desemparats i un destacat repartiment líric

En el concert també s’escoltarà la “Dansa bacanal” de “Sansón i Dalila” de Saint-Saëns i “El caragol Mifasol” de Ferrer Ferrán

La Banda Simfònica Municipal, sota la direcció del seu titular Cristóbal Soler, interpretarà este diumenge, 18 de febrer, a les 11.30 hores en el Palau de la Música. Un programa del gran repertori, en el qual destaca la interpretació de l’espectacular partitura “Carmina Burana” de Carl Orff. Juntament amb un nodrit elenc vocal format per la soprano Saray García, el tenor Rafael Quirant. El baríton Fernando Piqueras, el Cor Universitari Sant Yago i l’Escolania de la real Basílica de La nostra Senyora dels Desemparats. La “Dansa bacanal” de “Sansón i Dalila” de Saint-Saëns i “El caragol Mifasol” de Ferrer Ferrán, completen este suggeridor programa.

El regidor d’Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals, José Luis Moreno. Ha destacat respecte a este concert que “és una mostra més de la ferma aposta del Palau de la Música per oferir als valencians una programació de qualitat i al nivell de les elevades expectatives generades després de la seua reobertura el mes d’octubre passat”. També ha afegit que “des de l’Ajuntament de València és el nostre desig correspondre a la fidelitat del nostre públic. Amb el millor repertori musical possible, i prova d’això, és la inclusió d’obres del gran repertori com és el “Carmina Burana” d’Orff. Una obra que ens transporta a temps pretèrits i que, una vegada escoltada, ja no ens abandona mai”.

D’esta manera, el concert començarà amb una de les pàgines més intenses, rítmiques i coloristes de Saint-Saëns com és la “Dansa bacanal” de la seua òpera “Sansón i Dalila”. Per a després prosseguir amb el xicotet poema “El caragol Mifasol” del compositor valencià Ferrer Ferrán. Una simpàtica obra dedicada a tots els xiquets que estudien música. Conclourà el concert amb una de les obres més populars de tots els temps com és el “Carmina Burana” de Carl Orff. Una composició potent, melòdica, rítmica i espectacular, que utilitza com a text una selecció dels poemes goliàrdics medievals trobats en la col·lecció de poemes “Carmina Burana”.

La recollida d’entrades del concert per al públic en general es realitzarà el mateix dia del concert, 18 de febrer, a partir de les 10.00 hores del matí. Es podran obtindre de manera presencial en les taquilles del Palau i, de manera virtual, a través de la pàgina web del Palau. L’entrada serà gratuïta fins a completar aforament, 2 per usuari.