«En la sisena edició la beca està destinada a desenvolupar un projecte de dansa. On el moviment i l’expressió corporal siguen les bases de la peça». Explica la regidora de Cultura, Dolors Gimeno.

La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Catarroja, a través del TAC, ha convocat la sisena edició de la Beca Artística,

Una ajuda econòmica als joves creadors que cada any es destina íntegrament a una causa relacionada amb les Arts Escèniques, Musicals i Plàstiques.

«La Beca Artística del TAC d’enguany està destinada a ballarins i ballarines o una companyia amb els membres menors de trenta-cinc anys. Que vulguen desenvolupar un projecte de dansa on el moviment i l’expressió corporal siguen les bases de la peça». Explica la regidora de Cultura, Dolors Gimeno. «La convocatòria està oberta a projectes individuals o col·lectius i companyies emergents d’un màxim de 6 integrants amb un projecte que no ha de superar els 10 minuts de duració», afig.

La beca té una quantia mínima de 1.000 euros i tots els convidats als diferents espectacles de la programació del TAC durant un any col·laboren amb 3 euros per invitació per a l’impuls de la beca. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 de juny de 2024.

Edicions anteriors

La beca de 2023 es va destinar a guardonar un artista plàstic, amb Antonio Portillo Carbonell com a guanyador amb ‘Cargar la sombra’. Una exposició on a través de l’observació, l’autoexploració i l’acció es proposava carregar amb la seua ombra, lluitar contra ella i acollir-la.

En l’edició 2023, el jurat va estar format per la regidora de Cultura, Dolors Gimeno, el pintor Javier Calvo, i la directora de Comunicació i Màrqueting Olympia Metropolitana S.A., Mª Ángeles Fayos.

La beca de 2022 es va destinar a un autor teatral, amb Paloma Merello com a guanyadora amb el relat ‘El meu pare i Elvis estan morts’. La beca 2020 va premiar a un compositor musical, amb Llum Martín. Com a guanyadora amb el seu projecte “In a figurative way”. En el qual la compositora unia elements de la tradició clàssica amb un llenguatge contemporani. La beca de la segona edició 2019 va estar destinada a un autor teatral. Amb Paula Llorens, com a guanyadora amb el projecte “Párpados de otoño”, i la primera edició va guardonar les arts plàstiques. Amb Alicia Torres, premiada amb la Beca Artística del TAC 2018.