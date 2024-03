Les germanors de la ciutat desfilaran des de la parròquia Sagrada Família fins a la parròquia Sant Joan Bosco amb la presència de la Reina de la Trobada, Mariola Garrido Penella

La ciutat de Torrent es prepara per a celebrar la Setmana Santa, Declarada Festa d’Interés Turístic Autonòmic.

La ciutat de Torrent es prepara per a celebrar la Setmana Santa, Declarada Festa d’Interés Turístic Autonòmic. Des d’este cap de setmana, el fervor i la passió inunden els carrers de la localitat on este Diumenge de Rams es donarà el tret d’eixida a set dies amb més de 50 actes.

Una setmana plena de fe i tradició en la qual un any més participaran milers de confrares. De fet, ahir Divendres de Dolores, té lloc a Torrent la primera processó, a les 20.30 hores, des de la parròquia de l’Asunción, en la qual participa la Germanor de la Verge dels Dolores.

La jornada d’este diumenge donarà principi amb la concentració, a les 9.00 hores, de les germanors de la ciutat en la parròquia Sagrada Família, lloc en el qual es realitzarà la tradicional benedicció de les palmes i des d’on donarà inici la processó, discorrent esta per dos itineraris diferents fins a arribar a la parròquia de Sant Joan Bosco, sent un d’ells presidit per la Reina de la Trobada, Mariola Garrido Penella.

La música també tindrà un paper protagonista en els actes de Setmana Santa del cap de setmana, atés que l’orquestra i el cor de la Unió Musical de Torrent celebra este dissabte 23 de març, a les 20.15 hores, el seu tradicional concert de música sacra en la parròquia de Mont-Sión, vestida de gala per a una ocasió tan especial.