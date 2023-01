La benedicció dels animalets, a Meliana, centra les festes en Honor a Sant Antoni

La benedicció dels animalets que celebra la Comissió de Festes de Sant Antoni de Meliana. Ha centrat els actes programats del cap de setmana en la població.

Una forma fantàstica d’iniciar l’any, tal i com destaca la regidora d’Hisenda de Meliana població. Ja que és una de les festes que compta amb molta participació tant local com també de poblacions veïnes. Una festa en la qual gaudeixen grans i menuts. Donant protagonisme als animals i mascotes de tots aquells que volen apropar-se a la festa celebrada en un cap de setmana molt intens.

Juan José Romero, President de la Comissió de Festes de Sant Antoni de Meliana destacava la intensitat que s’ha viscut amb diversos actes com l’abaixada de sant. Les calderes, els entrepans, trasllats i finalment la celebració de la tradicional benedicció d’animalets. En una població considerada molt agrícola i que compta amb molta participació en la qual els xiquets i xiquetes són els que més participen portant a les seues mascotes.

Un any més, Meliana ha gaudit d’uns tradicionals actes de la festivitat de Sant Antoni, tenint en compte que els darrers anys encara hi havia restriccions provocades per la pandèmia viscuda per tot arreu.