La Biblioteca d’Alginet ha acollit el contacontes La Maria no té por. En el marc de la campanya Espanta la por que impulsa el museu d’Etnologia.

L’objectiu és reivindicar amb força l’imaginari fantàstic valència amb personatges com la Quarantemaula, l’home del sac, o el gegant i la bruixa

La biblioteca es va quedar petita per acollir a xiquets i adults que van seguir amb molt d’interès el contacontes de La Maria no té por. Una ocasió per apropar-se als monstres i llegendes valencians i perquè els més petits s’aficionen a la lectura i facen volar la seua imaginació

Espanta la por és una campanya de la Diputació en la qual participen les biblioteques municipals per reviure l’imaginari valencià de la por enfront de la generalització de Halloween.