L’Ajuntament de Massanassa, a través de la Biblioteca Pública Municipal. Ha tornat a celebrar un dels actes més entranyables i emocionants del municipi: “Benvinguts a la lectura”.

“Benvinguts a la lectura” aproxima als nounats del municipi al meravellós món dels llibres. Així, la biblioteca fa entrega als més xicotets del seu primer carnet de biblioteca i un llibre infantil. Perquè inicien la primera presa de contacte amb la lectura en un camí ple de cultura, imaginació i aprenentatge.

“Benvinguts a la lectura”

L’alcalde de Massanassa, Paco Comes, ha felicitat les famílies dels xiquets i xiquetes que han nascuts durant els últims sis mesos i que ja passen a ser part de la localitat. Ha fet entrega del carnet de biblioteca a cadascun d’ells i elles. “És un acte que em fa especial il·lusió. Perquè, a més de rebre als nous habitants del nostre poble, els donem de primera mà el seu carnet per a vindre pels llibres que desitgen llegir. Descobrint noves històries i, sobretot, que disfruten fent-ho”.

“Targeta Bebé de Massanassa”

També, destaca la “Targeta Bebé de Massanassa”, amb la qual l’Ajuntament de Massanassa ajuda a les famílies amb les despeses que suposa el naixement o adopció d’un nou membre. Amb una subvenció econòmica de 400 euros per a consumir en els comerços locals del municipi adherits a la campanya, podent-se ampliar a 700 euros en cas de situació de desocupació de tots dos progenitors sense percebre cap tipus de prestació ni subsidi.

Des de la Biblioteca Pública de Massanassa, també es pretén fer vore amb este tipus d’iniciatives que este espai sempre estarà obert a tots aquells xiquets i xiquetes que desitgen entrar, tinguen curiositat amb algun llibre i vulguen aprendre i compartir coneixements amb ells. També, per a tot el veïnat a l’haver llibres acoblats a cada edat, àmbit i interessos.

La població infantil de Massanassa, també compta amb diversos contacontes organitzats per la Biblioteca i tallers d’animació lectora per a grups d’infantil i primària.