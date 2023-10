La Biblioteca Enric Valor de Quart de Poblet celebra fins al pròxim 14 d’octubre la setmana dels llibres perduts

Una iniciativa per retre homenatge a la llibertat d’expressió i recordar els llibres que han estat prohibits al llarg de la història. Una iniciativa que ha estat un èxit.

La iniciativa dels llibres prohibits va néixer el 1982 als Estats Units. Una oportunitat per recordar que llibres com El Principito, La Regenta o Rebelión en la granja es van censurar i amagar. I fins i tot s’han prohibit llibres que un mai no imaginaria

La Biblioteca de Quart celebra fins al pròxim dissabte la setmana dels llibres prohibits per donar visibilitat als llibres prohibits i per reivindicar la lectura, les idees i la llibertat d’expressió que de vegades s’han considerat tan perilloses com una arma.