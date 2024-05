La Biblioteca Municipal d’Alcàntera de Xúquer ha acollit un taller sobre els certificats de professionalitat d’Aula Mentor.

L’objectiu de la jornada, donar a conéixer als joves assistents les possibilitats de formació professional que ofereix el Ministeri d’Educació a través del programa Aula Mentor.

Més concretament, el taller s’ha centrat a donar informació sobre els certificats de professionalitat, als quals es pot accedir a través del itineraris de la plataforma, que permeten acreditar competències professionals.

Aula Mentor és un programa del Ministeri d’Educació per a la formació a distància amb una oferta formativa que comprén un conjunt de cursos organitzats en àrees formatives. Es tracta d’una oferta formativa que pot conduir a l’obtenció d’una acreditació parcial de competències, tal com explicava Sergi Merit, tècnic d’orientació laboral del Consorci de la Ribera.

Així, l’Aula Mentor ofereix l’oportunitat de formar-se a distància o en qualsevol de les aules físiques homologades, com és el cas de la d’Alcàntera de Xúquer, per a aquelles persones que no disposen de l’equipament necessari. Entre les àrees formatives que podem trobar al web del Ministeri, administració; arts gràfiques; comerç; turisme; sanitat; imatge i so o medi ambient, entre d’altres. Es tracta, en definitiva, d’una oportunitat de formació contínua per tal d’accedir al mercat laboral o reciclar coneixements al llarg de la vida.

A taller han assistit principalment persones joves interessades a conéixer les oportunitats formatives de cara al seu futur laboral. Tot i això, a través d’Aula Mentor qualsevol persona interessada a continuar formant-se pot trobar cursos específics per millorar competències determinades o d’altres que formen part d’un itinerari formatiu de formació professional.