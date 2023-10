La Biblioteca municipal d’Alzira ha acollit un contacontes de terror a càrrec del narrador oral Susu Benítez.

La sala de la biblioteca es va quedar petita per escoltar les històries de por, les llegendes i els malsons.

Un gènere que sempre ha despert un gran interés entre tots els públics.

Tot i algun ensurt, el públic assistent va disfrutar d’una vesprada de por. On sempre es desperta alguna vocació i moltes aficions a les històries de terror

Amb activitats com aquesta per conéixer històries i aficionar-se a la literatura. La Biblioteca d’Alzira ha aconseguit incrementar el nombre d’usuaris i també de socis, que han augmentat en quasi mil persones en el darrer any