La borrasca Ciaran està causant moltes complicacions a la província de València.

El Consorci de Bombers ha rebut desenes d’avisos per vent durant tota la jornada, especialment per caiguda d’arbres i branques.

També han hagut d’intervindre per caigudes d’enderrocs de façanes i per retirar planxes metàl·liques arrossegades pels vents, que en alguns punts han superat els 80 quilòmetres per hora.

A més, els bombers han hagut d’intervindre a conats d’incendis a poblacions com Sollana, que ha afectat al trànsit de l’A-38. També s’han produïts añtres conats a Llombai, Silla, Sueca o El Puig. Per precaució, molts d’ajuntaments han tancat parcs, cementeris i han suspés totes les activitats a l’aire lliure.