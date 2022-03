La crescuda del barranc i el fort temporal de la mar Mediterrània han provocat un desbordament de baixa quantitat d’aigua en la desembocadura.

La forta crescuda ha afectat a banda i banda del final del barranc, d’una banda l’ermita dels Peixets i per un altra les casetes dels pescadors i el magatzem de Leroy Merlin.



Entre les quatre i les cinc de la matinada la Guàrdia Civil ha actuat en la zona, desallotjant per seguretat, a diverses persones que vivien en les casetes dels pescadors. D’altra banda, efectius de la Policia Local d’Alboraia també s’han desplaçat cap al lloc dels fets per a controlar la zona i estar pendents per si hi haguera algun altre incident.



Les causes de la lleu inundació han sigut provocades per la crescuda del barranc i el fort temporal de la mar que han provocat que la desembocadura del Carraixet desbordara.



L’alcalde d’Alboraia Miguel Chavarría i el regidor de Seguretat Ciutadana, Sebastián Torres, han visitat la zona de Peixets, les casetes i Leroy Merlin juntament amb el Comissari i agents de la policia local d’Alboraia per a avaluar els danys.



A més, membres de la brigada municipal també s’ha desplaçat cap a la zona per a buidar l’aigua que s’havia quedat estancada entre els murets de l’ermita dels Peixets.



Així mateix la Policia Local ha pogut recuperar un total de quatre tortugues d’espècie invasora que s’emportaran al Centre de Recuperació de Fauna del Saler.

Sobre les 12 del mig dia, aproximadament, s’ha restablit la normalitat de la zona.



La Policia Local continua en atenta per si tornara a sorgir alguna alerta, malgrat que la mar segueix amb forts corrents i ha deixat de ploure, segons els tècnics, de moment no hi ha risc d’una nova inundació.



El recorregut del Carraixet



El naixement del Carraixet se situa en la localitat de Gàtova, al nord de la província de València i recull aigües de la vessant sud de la serra Calderona. Passa després pels municipis de Marines, Olocau, Bétera, Montcada, Alfara del Patriarca, Foios, Vinalesa, Bonrepòs i Mirambell, Tavernes Blanques, Almàssera i desemboca a Alboraia.

